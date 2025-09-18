聯發科：要實現AI無所不在 以關鍵技術緊抓市場機會
聯發科（2454）昨（17）日公布2024永續報告書，董事長蔡明介高分貝喊話，強調聯發科是半導體產業技術的領導廠商，要實現「AI無所不在」的願景，不論在邊緣AI或雲端AI市場，以堅實的關鍵技術緊抓市場機會， 並鞏固在這波AI普及化趨勢中的核心競爭力。
聯發科近年不僅躍升全球手機晶片市占王，並攜手輝達、Google等巨頭揮軍AI領域。法人指出，聯發科已具備AI運算晶片、Serdes、乙太網路、CPO等伺服器領域量能，並在終端握有手機、物聯網晶片等產品，通吃AI雲端到終端商機，成為推動後續營運再度攻高的關鍵。
談到聯發科的技術力，蔡明介表示，聯發科持續技術創新，今年在有「IC設計領域奧林匹克大會」之稱的頂尖學術會議 ISSCC上，有七篇論文入選，為全台獲選篇數最多的業者，也是唯一連續22年皆有論文入選的台廠，展示技術力的領先地位。
蔡明介強調，今年將繼續秉持「科技創新，永續發展」的理念，致打造更加智能、綠色和永續的未來。也將進一步完善公司治理結構，提升透明度和責任感，確保營運符合最高的道德準則。與員工、生態夥伴及各利益關係人攜手並進，共同迎接AI新時代。
蔡明介指出，聯發科也發揮產業影響力，帶動供應鏈共同邁向永續發展。過去一年聯發科「智在家鄉」活動首次邀請半導體ESG夥伴投入；首度舉辦「教學創新 AI DAY」，培育生成式AI應用先行者教師； 並以「Girls! TECH Action」計畫，鼓勵更多女性投身科技領域；透過與各大專院校產學合作，長期培育科技人才。
另外，報告書揭露，為達成2030年聯發科集團辦公室全面使用再生能源，以及2050年淨零排放目標，於2024年首度簽署再生能源購電合約，並透過產業影響力，與供應鏈夥伴們從邊緣到雲端的跨平台產品及服務，推進綠色能源採用。
聯發科執行長蔡力行指出，該公司以綠色營運為目標，攜手供應鏈夥伴共同建構綠色供應鏈，已完成內外部溫室氣體盤查系統的建構。
