鴻海集團全球化布局 不停歇

鴻騰董事長盧松青昨（17）日表示，全球布局不會慢，但現在美中關稅等議題都還沒談好，未來不知道會怎麼樣，等這些都看清楚了之後，自然就會有相關動作，目前必須停看聽。他舉例，印度製造大家都講很好，突然間面臨美國50%關稅，只能小心走，摸著石頭過河。

盧松青說，鴻海集團（2317）的好處是「最全球化的公司」，集團很早就到中國大陸設廠，20年前到越南設廠，印度更是12年前就去了，中南美光是鴻騰在墨西哥就有兩個廠，中東年底要啟動蓋廠，甚至在北非摩洛哥都有一個廠，五大洲除了澳洲之外，都有生產據點，在全球化來說，鴻海可以說是準備最好的集團。

他強調，這年頭是「適應力與速度決定一切」，沒有人敢講未來會怎麼樣。鴻海集團以最全面的全球布局，當機會來臨時，可以快速量產，搶得先機與商機。

盧松青說，鴻騰汽車相關業務將全面整合至 「One Mobility」品牌，無論是連接器或線束產品，對客戶都將透過One Mobility品牌，扮演對外銷售與系統供應的窗口角色。

讓鴻騰的連接器與線束業務更具協同效益，凸顯公司轉型成系統解決方案供應商的決心。

盧松青指出，「現在汽車要跑，不再是靠燃油引擎，而是靠數據與電力，這正是我們最核心的價值」。