鴻海集團進擊中東電動車 旗下鴻騰精密規劃前進沙國設廠
鴻海集團（2317）中東布局再出擊，繼參與沙烏地阿拉伯AI專案之後，當地電動車新布局也將動起來。鴻海集團旗下連接器大廠鴻騰精密董事長盧松青昨（17）日透露，與沙烏地阿拉伯合作的中東專案新工廠，預計今年12月動土，預估八到12個月後投產。
該中東專案新工廠鎖定電動車相關應用，初期以組裝為主，並逐步導入零組件生產。
鴻騰精密昨天舉辦年度科技日活動，盧松青出席並受訪，釋出以上訊息。他強調，要先把中東專案做好，站穩腳跟後，再評估擴張到其他區域，尤其要全力做出中東出海口，為鴻海集團電動車與零組件版圖擴張再下一城。
鴻騰昨天大秀數據與電力兩大電動車系統解決方案等技術能量，並邀請沙烏地阿拉伯費哈德·賓·納瓦夫·阿勒沙特王子（HH Prince Fahad bin Nawaf Al Saud）參與，他以鴻騰在沙烏地阿拉伯合資公司Smart Mobility董事長暨執行長身分致詞，喊出「數據就是新石油」的願景。
鴻海電動車版圖包括台灣、日本與年底將出貨的美國市場，在中東首發是鴻海攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（RIF）成立合資企業，生產沙烏地阿拉伯國家電動車品牌Ceer，瞄準沙國、中東與北非的消費者，製造與銷售一系列電動車。第二就是鴻騰與沙國合資Smart Mobility，旨在生產充電基礎設施。
盧松青表示，中東國家很清楚不能再依賴石油，要發展其他項目，在電動車領域投資很多錢，也需要充電樁等基礎設施，鴻騰正好與沙國王子合作，沙國王子的充電樁公司是沙國最大的企業。
他指出，鴻騰中東專案新工廠預計今年12月動土，八到12個月後投產，初期以組裝為主，在還沒有投產之前，先以進口方式把產品輸往沙國，規模則要看生意進行狀況再決定。
盧松青觀察，中東國家「滿敢投資」，沙國鼓勵鴻騰去當地發展市場，表達歡迎態度，只要有市場，鴻騰就會去。
至於在AI伺服器領域的進展，盧松青笑說：「下次有機會再講」，強調「當市場成熟時，我們一定會在」，還沒成熟前，先觀望，未來也一定會參與。鴻騰今年車用相關產品營收約7億美元，明年上看10億美元，AI伺服器零組件訂單已經滿載，客戶頻頻要求擴產。
