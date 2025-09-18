英版星際之門 輝達、微軟等大咖啟動1.3兆元投資計畫

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者朱子呈蕭君暉／綜合報導
科技大咖們助力英國啟動新一波AI大基建，引爆更多AI伺服器需求。（路透）
美國總統川普正在英國進行國是訪問，同行的科技大咖以輝達、微軟、OpenAI等為首，送給英國一份大禮，要在當地投入423億美元（約新台幣1.3兆元）廣建科技基礎設施，比照美國AI大基建「星際之門」計畫，打造「英國版星際之門（Stargate U.K.）」。

業界看好，科技大咖們助力英國啟動新一波AI大基建，引爆更多AI伺服器需求，鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達、緯穎等台廠將迎來新訂單。

英國科學、創新與科技部周二發表聲明說，這些科技巨擘將投入逾310億英鎊（423億美元），投資於AI系統、量子運算計畫及其他科技專案。陪同川普訪英的多位矽谷重量級人士，包括輝達執行長黃仁勳與OpenAI執行長奧特曼等。

個別企業方面，輝達宣布加速推動英國AI產業革命，攜手CoreWeave、微軟、Nscale等夥伴於2026年底前在英國啟動多座「AI工廠」，支援包括OpenAI在內的前沿模型運行，帶動主權AI、創新與就業。

輝達執行長黃仁勳表示：「我們正處於智慧大爆炸的時代，英國擁有世界級專業、卓越的大學和充滿活力的產業所組成的黃金比例生態系，能在AI時代蓬勃發展。有了在地的AI超級電腦驅動最先進的模型，英國新一代的研究人員、開發者和企業家將推動探索並建立未來的公司。」

基礎設施面，輝達預估為英國帶來約110億英鎊投資，在當地資料中心部署12萬顆Blackwell Ultra GPU；Nscale規劃在全球布建30萬顆Grace Blackwell GPU，其中6萬顆將落地英國，並與OpenAI、輝達共建「Stargate U.K.（英國版星際之門）」，承載最新一代推理模型的算力需求。

微軟將在未來四年在英國投資300億美元，用於AI基礎設施與既有業務，這是微軟對英國歷來最大的一筆財務承諾。內容包括微軟將與英國的Nscale合作建造一台超級電腦，搭載逾2.3萬顆先進GPU。

CoreWeave將在英國投資15億英鎊。該公司正與輝達和蘇格蘭資料中心業者DataVita合作，使用後者位於Chapelhall、以再生能源供電的資料中心。該中心將提供31MW的量能，並於第1季上線。

