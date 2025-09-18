德國薩克森邦經長：台積電為薩克森帶來特殊光環

德國薩克森邦經濟部長潘特（Dirk Panter）在上週國際半導體展期間率團訪台。他返德後接受德新社（dpa）訪問表示，台灣行是一次良好且重要的旅程，台積電選擇落腳德勒斯登，為薩克森邦帶來「特殊光環」，能進一步吸引更多國際投資。

潘特指出，台灣是全球半導體中心，德國有許多地方可以向台灣借鏡。他此次訪台，不僅參加SEMICONTaiwan國際半導體展，同時也拜訪了鴻海等多家台灣科技公司。

潘特透露，此行有不少具體成果，包括台積電供應商崇越科技已計畫於2026年在德勒斯登（Dresden）設立第一個歐洲據點，支援台積電德國廠及其他歐洲客戶。

德國與歐洲近年積極推動半導體供應鏈自主，薩克森邦（Saxony）是歐洲核心半導體聚落。潘特認為，台積電在德勒斯登興建晶片廠的決定，進一步為「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）帶來「特殊光環」效應，正吸引更多投資湧入。

隨團訪台的薩克森經濟推廣公司（WFS）總經理洪恩（Thomas Horn）即指出，德國館共有18家德國廠商參展，涵蓋製造、封裝、永續發展及精密感測等供應鏈，不少台灣業者因為台積電認識薩克森，主動接觸薩克森邦廠商。

洪恩另表示，台灣在過去20年間已成為薩克森邦重要出口市場，目前是該邦第9大出口夥伴。2024年薩克森對台出口額達近16億歐元（約新台幣570億元），較2005年的2億多歐元大幅成長，進出口主要集中在電子技術產品以及汽車與機械製造業。