中科院火力加持 雷虎展出武裝無人車及攻擊無人直升機

雷虎科技（8033）繼公開將與中科院合作展示反裝甲FPV自殺無人機及二款武裝無人船之後，17日宣布航太展將進一步攜手中科院展示武裝無人車（UGV）及攻擊無人直升機，示範軍民融合的卓越成果，為我國國防戰力注入新動能。

此次展出的雷射導引無人攻擊直升機，整合雷虎科技T-400無人直升機平台，與中科院先進雷射導引火箭彈及雷射標定光電酬載。

此系統具備空中對地面偵蒐、辨識、標定，以及精準打擊能力，可為地面與空中部隊提供即時、準確的火力支援，展現高度機動性與作戰效率，為未來戰場提供關鍵戰力。

雷虎科技「Tiger Road」無人車，搭載中科院巡飛彈及六管發射系統，成為展覽另一亮點。此地面機動平台能迅速釋放六枚巡飛彈，執行精準攻擊任務，展現蜂群協同作戰強大潛力，其靈活的機動性與多目標打擊能力，將為地面部隊提供全新的戰術優勢。

雷虎表示，透過與中科院的緊密合作，雷虎成熟的無人載具製造技術，結合中科院軍工領域的核心優勢，將大幅提升載具的戰場功效，預期可加速我國無人載具戰力的部署與應用。