國科會：2026年啟動量子國家隊第2階段計畫
國科會主委吳誠文今天表示，明年啟動量子國家隊第2階段計畫，將擴大編制，並要求加入運算領域能量，國網中心將加入量子國家隊第2階段計畫，並在南部設高速量子運算基地。
吳誠文今天出席國家科學及技術委員會召開第17次委員會議會後說明，有媒體關注量子國家隊在應用面成果及量子運算主機相關規劃。
吳誠文表示，量子國家隊其實還在鴨子划水，陸續一定都會有成果；明年會啟動量子國家隊第2階段計畫，他要求務必擴大編制，並加入運算領域的能量，不能一直只在做科學研究。
談及未來量子發展，吳誠文認為，不能單做量子運算，而是要跟高速運算結合，也就是高速量子運算機制，這會觸及台灣在半導體的實力，因此在SEMICONTaiwan 2025半導體展時，多國來台灣尋求合作的可能性，這會是台灣在高速量子運算領域的機會。
吳誠文表示，國網中心將加入量子國家隊第2階段計畫，並在南部設高速量子運算基地。
至於量子運算主機部分，吳誠文強調，不只是採購案，也會搭配合作案，他已經非常明確地告知想跟台灣合作或做生意的夥伴，如果不願意跟台灣合作，就不會採購其設備，無論如何，一定都會用到台灣的半導體。
為提升台灣量子科技實力，國科會自2021年起攜手中研院及經濟部，整合產官學研等成立量子國家隊，致力於研發相關技術項目。
