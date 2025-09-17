快訊

國科會決定整合供應鏈共組AI矽光子國家隊 共創智慧領航新契機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽光子示意圖。圖／AI生成
矽光子示意圖。圖／AI生成

國科會今(17)日召開第17次委員會議，由經濟部提報「矽光子研發成果與未來規劃」，報告國內發展矽光子策略、現況及展望，為因應AI快速發展對加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求矽光子革命啟動，迎戰AI高速傳輸時代，經濟部攜手國科會共同推動技術研發與人才培育、研發環境建置、供應鏈自主三大方向，啟動矽光子技術布局，整合法人與產業資源，推動設計、製造、驗證三大能量建構，攜手SEMI矽光子產業聯盟，集結逾150家廠商，全面提升台灣在矽光子領域的競爭力，為AI時代奠定堅實基礎。

國科會表示，AI應用加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，全球矽光子市場預估2030年將突破千億美元。台灣雖具半導體優勢，但在光晶片設計、高速封裝、驗證環境與關鍵材料等環節仍存技術與產業缺口，難以支撐AI時代所需的高速光電整合。

為此，政府推動AI新十大建設，經濟部攜手國科會共同推動技術研發與人才培育、研發環境建置、供應鏈自主三大方向，啟動矽光子技術布局，整合法人與產業資源，推動設計、製造、驗證三大能量建構，攜手SEMI矽光子產業聯盟，集結逾150家廠商，全面提升臺灣在矽光子領域的競爭力，為AI時代奠定堅實基礎。

經濟部提出的報告指出，經濟自2024年除透過A+企業補助計畫與法人合作，協助茂德、世界先進、聯發科、穩懋、上詮等業者投入光晶片設計、雷射製程與高速電晶片開發外，也推動學研團隊投入光運算、光通訊等技術研發，建置領先國際級規格高速矽光子驗證實驗室，支援單通道400G、總傳輸量達409.6T的光電整合技術，預計可協助國內業者降低逾60%驗證成本與時間。同時鼓勵業者投入材料與設備開發，促進供需雙方共同提案，補足研發缺口，讓台灣在全球AI基礎建設中占有一席之地。

國科會主委吳誠文示，矽光子技術是高效能運算與高速通訊的關鍵基礎，能夠大幅提升資料處理速度與能源效率，已成AI新十大建設的一大重點，總統也多次強調其戰略重要性。未來各部會將持續協力推動矽光子技術發展，加速建置世界級驗證平台，並強化材料與設備自主開發，善用政策工具補足產業缺口，共同打造台灣在AI時代的全球競爭優勢。

AI 矽光子 經濟部 國科會

