韓媒指台灣人均GDP將超車 吳誠文：南韓也是合作夥伴

中央社／ 台北17日電

韓媒報導，台積電引領台灣產業進入AI供應鏈，預期台灣今年人均GDP將超越韓國。對此，國科會主委吳誠文表示，高速運算仰賴動態隨機存取記憶體（DRAM），韓國的高頻寬記憶體（HBM）是台灣合作夥伴，期待韓國與台灣一樣堅強，成為民主供應鏈重要合作夥伴。

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。

根據韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily），韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）據估計將達3萬7430美元，低於台灣的人均GDP預估值3萬8066美元。

吳誠文今天出席國家科學及技術委員會召開第17次委員會議會後說明，被問及台灣人均GDP可能超車韓國一事，他說，台灣不是一定要把韓國當對手，韓國也是台灣的合作夥伴。

吳誠文舉例，以高速運算的架構來說，一定會用到動態隨機存取記憶體（DRAM），韓國的高頻寬記憶體（HBM）則是台灣很重要合作夥伴，期待韓國也要努力。

吳誠文說，「不要因為台灣經濟成長超越它（韓國），就灰心喪志，這樣也不好」，希望韓國做好，一直是台灣很好的合作夥伴，期待韓國跟台灣一樣堅強，成為民主供應鏈中很重要的合作夥伴。

GDP 南韓 記憶體 吳誠文 國科會

