快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

泰金寶大搶硬碟商機

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
泰金寶總經理鄒孔訓。聯合報系資料照
泰金寶總經理鄒孔訓。聯合報系資料照

AI導入冷資料存儲，引爆傳統硬碟（HDD）、固態硬碟（SSD）需求暴增，主力供應商威騰（WD）、希捷（Seagate）大量訂單激增，威騰更因此宣布漲價，台廠中，泰金寶（9105）通吃威騰、希捷代工大單，將跟著大客戶吃香喝辣，搶搭這波大商機。

泰金寶總經理鄒孔訓先前已預告：「2025年泰金寶已經準備好，火力全開，再創高峰。」泰金寶已於去年在泰國馬拉差廠區增加生產固態硬碟的工廠，2025年會有更多固態硬碟訂單和高階固態硬碟產品，挹注營收和獲利；另外，碧武里新廠的新產線也將加入挹注營運。

業界人士分析，AI帶動資料中心儲存需求持續升高，雲端服務供應商（CSP）開始將硬碟等儲存設備作為AI戰略物資，大舉搶貨，導致市場出現供不應求盛況。為此，威騰已通知客戶，旗下硬碟產品售價將全面調漲，同時，因應ESG與需求暴增增加海運比率，交貨周期恐拉長至六至十周。

業界人士指出，由於供應商產能尚未擴充，現階段傳統硬碟交期甚至已拉長至逾一年，在奇貨可居下，價格一路走揚，並拉近傳統硬碟與固態硬碟間的價差，陸續有雲端服務供應商開始轉用效能更佳的固態硬碟，特別是大容量QLC SSD，不僅可滿足溫熱資料需求，更有機會滲透冷資料應用。

威騰、希捷等硬碟供應商滿手單，成當紅炸子雞，兩大廠股價同步竄高。業界指出，威騰、希捷現有產能不足，勢必得擴大委外釋單，泰金寶是威騰、希捷主要代工夥伴，將優先受惠。

泰金寶 固態硬碟 雲端服務

延伸閱讀

力成受惠 DRAM 動能、NAND Flash 發展 第4季後市可期

輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

AI 推升資料儲存需求 大容量 SSD 爆紅 帶旺台廠

群聯、信驊利多 大摩按讚

相關新聞

英版星際之門 輝達、微軟等大咖啟動1.3兆元投資計畫

美國總統川普正在英國進行國是訪問，同行的科技大咖以輝達、微軟、OpenAI等為首，送給英國一份大禮，要在當地投入423億...

鴻海集團進擊中東電動車 旗下鴻騰精密規劃前進沙國設廠

鴻海集團中東布局再出擊，繼參與沙烏地阿拉伯AI專案之後，當地電動車新布局也將動起來。鴻海集團旗下連接器大廠鴻騰精密董事長...

經長放送利多 光電板汰舊換新將掀拉貨潮

經濟部長龔明鑫上任後，近期找太陽能業者交流，不僅允諾「能源轉型2.0」政策不變，積極推動無爭議屋頂型太陽能發電，並規劃提...

川普訪英帶動AI投資 台廠搶單考驗調度力

美國總統川普到英國進行第二次國是訪問，輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼等科技大咖同行，並宣布這些美國重量級科技...

聯發科：要實現AI無所不在 以關鍵技術緊抓市場機會

聯發科昨（17）日公布2024永續報告書，董事長蔡明介高分貝喊話，強調聯發科是半導體產業技術的領導廠商，要實現「AI無所...

鴻海集團全球化布局 不停歇

鴻騰董事長盧松青昨（17）日表示，全球布局不會慢，但現在美中關稅等議題都還沒談好，未來不知道會怎麼樣，等這些都看清楚了之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。