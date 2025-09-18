AI導入冷資料存儲，引爆傳統硬碟（HDD）、固態硬碟（SSD）需求暴增，主力供應商威騰（WD）、希捷（Seagate）大量訂單激增，威騰更因此宣布漲價，台廠中，泰金寶（9105）通吃威騰、希捷代工大單，將跟著大客戶吃香喝辣，搶搭這波大商機。

泰金寶總經理鄒孔訓先前已預告：「2025年泰金寶已經準備好，火力全開，再創高峰。」泰金寶已於去年在泰國馬拉差廠區增加生產固態硬碟的工廠，2025年會有更多固態硬碟訂單和高階固態硬碟產品，挹注營收和獲利；另外，碧武里新廠的新產線也將加入挹注營運。

業界人士分析，AI帶動資料中心儲存需求持續升高，雲端服務供應商（CSP）開始將硬碟等儲存設備作為AI戰略物資，大舉搶貨，導致市場出現供不應求盛況。為此，威騰已通知客戶，旗下硬碟產品售價將全面調漲，同時，因應ESG與需求暴增增加海運比率，交貨周期恐拉長至六至十周。

業界人士指出，由於供應商產能尚未擴充，現階段傳統硬碟交期甚至已拉長至逾一年，在奇貨可居下，價格一路走揚，並拉近傳統硬碟與固態硬碟間的價差，陸續有雲端服務供應商開始轉用效能更佳的固態硬碟，特別是大容量QLC SSD，不僅可滿足溫熱資料需求，更有機會滲透冷資料應用。

威騰、希捷等硬碟供應商滿手單，成當紅炸子雞，兩大廠股價同步竄高。業界指出，威騰、希捷現有產能不足，勢必得擴大委外釋單，泰金寶是威騰、希捷主要代工夥伴，將優先受惠。