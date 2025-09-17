中光電智能機器人航太國防展亮相 展現無人機全方位新視野

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中光電智能機器人將於2025年「台北國際航太暨國防工業展」展出多款無人機及關鍵模組。圖／中光電智能機器人提供
中光電智能機器人（CiRC）將於2025年「台北國際航太暨國防工業展」重磅登場，展出多款無人機及關鍵模組，全面展現從遠程廣域偵查到近距精準的全域制空能力，彰顯其於國防偵察與戰術應用領域的創新研發與量產實力。

中光電智能機器人將展出四大焦點機型：

首先是Seagull VTOL無人機：300公里高航程、長續航、垂直起降的廣域監偵型（ISR）無人機，具備快速部署與多地形起降的特性，更搭載抗干擾新技術，達成實時數據傳輸、AI目標辨識與目獲精準偵蒐任務。

其次是Trident戰術型無人機：具機動部署特性，可執行廣域和高速的巡弋盤查與中程戰術滲透。

第三是Hummer 2多旋翼偵察機：具高便攜性、支援ATAK與指管輔助之整合能力，可因應環境變化，自主快速調整，再搭載AI影像追蹤、熱感測器與多鏈路抗干擾通訊，展現即時情報回傳與近程偵察能力。

第四是Dagger小型戰術機：高效敏捷且可載重的小型無人機，更具備晝夜偵察、AI目標鎖定與高速穿越低空之特性，適用於短程偵蒐與場域穿梭任務。

中光電智能機器人深耕智能無人機核心技術開發與製造逾十年，涵蓋從安控自主巡檢到中、近程監偵與戰術任務等多元應用領域。旗下機型皆搭載自主研發的關鍵技術與模組，其中，影像酬載系統可整合可見光、熱影像及雷射測距儀，並支援晝夜偵察與即時回傳目標座標功能，展現全天候、多場域的情報蒐集與任務支援能力，並藉由AI邊緣運算技術與達到NIIRS 8等級的高解析影像品質，全面提升遠端目標掌握能力。

在量產實績方面，中光電智能機器人已導入智慧工廠管理系統，並建構完整的非紅供應鏈，更在2024年成功取得國防部軍用商規無人機標案，迄今已累計出貨2,290架微型與監偵型無人機，培訓國軍飛操手近2,000人次，同時也建立完整的e-Service客服和維保系統，展現穩定交貨與無人機建軍的服務能力。微型與監偵型無人機也在今年7月的漢光41號中發揮其戰力，結合ATKA與指管系統，有效執行監偵作業，提高場域資訊掌握度，展現不對稱戰力及國軍運用先進科技裝備的能力。

無人機 中光電 機器人

