快訊

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

遭網路攻擊 致茂：機密未外洩、對營運無重大影響

中央社／ 新竹17日電

檢測設備廠致茂今天公告，資訊系統遭受網路攻擊，目前評估沒有個資、機密或重要文件資料外洩等情事發生，對營運無重大影響。

致茂公告表示，遭受網路攻擊時，資安團隊立即啟動防禦機制，並與外部資訊技術專業人員共同合作處理，並保持密切聯繫。

致茂指出，已於第一時間啟動資安防禦，並對網路攻擊進行清查，亦同步持續檢視與強化網路與資訊基礎架構安全控管，以確保資料安全與完整性。

致茂半導體功能性檢測設備近年有不錯成長，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）為其客戶，致茂遭網路攻擊備受關注。致茂表示，目前評估沒有個資、機密或重要文件資料外洩等情事發生，對營運無重大影響。

致茂 網路攻擊

延伸閱讀

金融時報：中國禁科技公司購買輝達AI晶片 陸企已停止測試

大陸市場陷困境 英媒曝：陸官方要求企業停止採購輝達AI晶片

FT：大陸傳再封殺輝達這款AI晶片 要求科技大廠停止下單

黃仁勳：英國正打造AI產業革命「黃金比例生態」 輝達啟動AI工廠投資

相關新聞

張忠謀近況曝！新養1愛犬每天遛狗 晚上10:30睡覺

台積電將於11月8日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬今天出席幸福熟齡台日交流論壇受訪時表示，她與張忠謀會出席台積...

銀行緊控光電授信 太陽能業者籲：進口模組需有VPC等級抗風壓認證

丹娜絲颱風重挫南部光電案場，引發銀行拉高授信條件，減輕承貸風險。國內太陽能業元晶太陽能今日建議政府應將進口模組取得國內核...

產業領袖齊聚探討6G技術發展前景 數發部：積極研究動態頻譜共享機制

數位發展部林宜敬部長今（17）日出席「次世代通信頻譜展望國際座談會」，與國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）、亞太電...

恐怖大師伊藤潤二加持 大宇資推新款恐怖遊戲大作

遊戲研發商大宇資（6111）17日宣布獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，即將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱...

新代今掛牌上市 董座蔡尤鏗：機器人未來5年有剛性需求

新代（7750）董事長蔡尤鏗今（17）日主持公司掛牌儀式指出，智慧機器人在未來10年甚至20年都有非常大的發展空間，新代...

矽光子革命啟動！迎戰AI高速傳輸時代 國科會：打造台灣AI優勢

AI應用加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，全球矽光子市場預估2030年將突破千億美元，經濟部今天於國科會委員會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。