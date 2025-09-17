遭網路攻擊 致茂：機密未外洩、對營運無重大影響

檢測設備廠致茂今天公告，資訊系統遭受網路攻擊，目前評估沒有個資、機密或重要文件資料外洩等情事發生，對營運無重大影響。

致茂公告表示，遭受網路攻擊時，資安團隊立即啟動防禦機制，並與外部資訊技術專業人員共同合作處理，並保持密切聯繫。

致茂指出，已於第一時間啟動資安防禦，並對網路攻擊進行清查，亦同步持續檢視與強化網路與資訊基礎架構安全控管，以確保資料安全與完整性。

致茂半導體功能性檢測設備近年有不錯成長，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）為其客戶，致茂遭網路攻擊備受關注。致茂表示，目前評估沒有個資、機密或重要文件資料外洩等情事發生，對營運無重大影響。