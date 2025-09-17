銀行緊控光電授信 太陽能業者籲：進口模組需有VPC等級抗風壓認證

丹娜絲颱風重挫南部光電案場，引發銀行拉高授信條件，減輕承貸風險。國內太陽能業元晶太陽能今日建議政府應將進口模組取得國內核可認證機核發相關抗風壓檢測證書，才符合台灣地理環境要求，並避免光電市場被汙名化。

元晶太陽能表示，今年最大颱風丹娜絲對台灣光電案場的影響分為兩塊，一塊來自太陽能模組板，另一塊則是下面的支架以及浮筒錨定的問題，兩者都是抗風壓或耐陣風係數不足導致案廠損毀。目前海外進口的太陽能板基本上抗陣風係數僅約當13~14級，但本次颱風有些地區來到16~17級以上，導致模組或支架毀損。

元晶進一步指出，追根究柢除了少數業者為了節省成本而未考慮強陣風之外，海外進口模組無論是海外品牌或是台廠貼牌，其耐風壓的保固都遠不足台灣VPC認證及製造規範，主要原因出在這些海外工廠的模組板原本是因美國市場而設立，但對台灣的特殊地理環境並沒有相關的製造以及用料上的規範，相對使用風險較台灣製造來的高。

元晶表示，目前大部份海外進口的無論是台灣海外貼牌或是其他海外品牌的抗風壓都屬低標，政府相關單位應該要求每個進口的業者都必須將模組定期做國內檢測，且保固書上應該註明抗風壓係數要足以抵抗17級強陣風的上限，否則保險以及金融業對國內光電業的信心度只會越來越低。

元晶建議政府相關單位可要求進口模組的業者於國內核可的認證機構進行相關抗風壓檢測, 以符合台灣地理環境之需求，保障人民財產以及捍衛國內光電開發的永續經營, 避免光電市場被汙名化。