現代戰爭主角！「反制」成顯學 合勤科技推無人機防禦系統

近年無人機成為全球關注焦點，更成為俄烏戰爭現代戰爭的主角，「反制」無人機也是另類「顯學」，合勤控（3704）旗下合勤科技宣布，推出高規先進無人機防禦系統，整合多層次技術反制各式無人機。

根據統計，2023年烏克蘭生產了近30萬架無人機，2024年達到220萬架67種無人機，生產廠商突破200家；2025年更要生產超過400萬架，DIY家庭式生產企業擴大到500家，也使俄國無法鎖定目標摧毀其無人機生產。

合勤科技觀察，生產無人機容易，但要能產製無人機防禦系統則要困難得多，尤其無人機在戰爭的使用，使防守方發展出電子干擾技術予以反制，也使無人機要配備抗干擾的無線通訊技術以反反制。更有配備光纖通訊的無人機，能徹底抗拒電子干擾。

合勤科技強調，除了提供有供無人機使用的各種抗干擾的跳頻通訊模組及光纖通訊模組外，更發展有能反制各種無人機的無人機防禦系統。

合勤科技推出最新無人機防禦系統，將在國防航太展展出。結合主動與被動雷達偵測，資訊由後端控制平台整合，再指揮干擾機定向干擾軟殺或由攔截無人機進行攔截硬殺，以低成本反制無人機威脅，使各式敵意無人機無法越雷池。

合勤科技表示，以主動雷達，主動搜尋並追蹤各類空中目標，實現即時偵測與威脅評估。例如對如伊朗見證者類自殺無人機，則可偵測到十幾公里以上；被動雷達則可隱匿式偵測無人機。

電子干擾系統為軟殺防禦方案的核心組件，合勤科技指出，能智慧干擾無人機的通訊和導航系統，打斷其訊號傳輸，使其失控，並可做誘騙攻擊，欺騙其GPS定位，促使無人機墜毀、停止作業或自動返航。

成本也是一大關鍵，合勤科技表示，發展兩種以低成本無人機攔截敵方無人機的硬殺技術，面對反制小型旋翼無人機或光纖無人機，合勤發展可重複使用的攔截無人機。

面對於較大型無人機或類似於伊朗見證者遠程自殺無人機，合勤科技指出，發展有子彈型高速攔截無人機，以AI智慧終端導引辨識追蹤並撞擊目標，與目標同歸於盡。

合勤科技強調，累積多年的軍用雷達、通訊與電子戰技術，整合後成為一個放諸世界都最先進的無人機防禦系統。