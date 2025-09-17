快訊

遭嗆臉幹嘛這麼臭...嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

現代戰爭主角！「反制」成顯學 合勤科技推無人機防禦系統

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近年無人機成為全球關注焦點，更成為俄烏戰爭現代戰爭的主角，「反制」無人機也是另類「顯學」，合勤控（3704）旗下合勤科技宣布，推出高規先進無人機防禦系統，整合多層次技術反制各式無人機。

根據統計，2023年烏克蘭生產了近30萬架無人機，2024年達到220萬架67種無人機，生產廠商突破200家；2025年更要生產超過400萬架，DIY家庭式生產企業擴大到500家，也使俄國無法鎖定目標摧毀其無人機生產。

合勤科技觀察，生產無人機容易，但要能產製無人機防禦系統則要困難得多，尤其無人機在戰爭的使用，使防守方發展出電子干擾技術予以反制，也使無人機要配備抗干擾的無線通訊技術以反反制。更有配備光纖通訊的無人機，能徹底抗拒電子干擾。

合勤科技強調，除了提供有供無人機使用的各種抗干擾的跳頻通訊模組及光纖通訊模組外，更發展有能反制各種無人機的無人機防禦系統。

合勤科技推出最新無人機防禦系統，將在國防航太展展出。結合主動與被動雷達偵測，資訊由後端控制平台整合，再指揮干擾機定向干擾軟殺或由攔截無人機進行攔截硬殺，以低成本反制無人機威脅，使各式敵意無人機無法越雷池。

合勤科技表示，以主動雷達，主動搜尋並追蹤各類空中目標，實現即時偵測與威脅評估。例如對如伊朗見證者類自殺無人機，則可偵測到十幾公里以上；被動雷達則可隱匿式偵測無人機。

電子干擾系統為軟殺防禦方案的核心組件，合勤科技指出，能智慧干擾無人機的通訊和導航系統，打斷其訊號傳輸，使其失控，並可做誘騙攻擊，欺騙其GPS定位，促使無人機墜毀、停止作業或自動返航。

成本也是一大關鍵，合勤科技表示，發展兩種以低成本無人機攔截敵方無人機的硬殺技術，面對反制小型旋翼無人機或光纖無人機，合勤發展可重複使用的攔截無人機。

面對於較大型無人機或類似於伊朗見證者遠程自殺無人機，合勤科技指出，發展有子彈型高速攔截無人機，以AI智慧終端導引辨識追蹤並撞擊目標，與目標同歸於盡。

合勤科技強調，累積多年的軍用雷達、通訊與電子戰技術，整合後成為一個放諸世界都最先進的無人機防禦系統。

無人機

延伸閱讀

影／台北航太國防展明開幕 M1A2T、海馬士、強弓飛彈等超吸睛

台北101國慶日500架無人機＋4分鐘煙火施放 賈永婕：跨年也將有突破

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

漢翔與雷虎合作研發 T-400 無人直升機瞄準國防民用市場

相關新聞

張忠謀近況曝！新養1愛犬每天遛狗 晚上10:30睡覺

台積電將於11月8日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬今天出席幸福熟齡台日交流論壇受訪時表示，她與張忠謀會出席台積...

矽光子革命啟動！迎戰AI高速傳輸時代 國科會：打造台灣AI優勢

AI應用加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，全球矽光子市場預估2030年將突破千億美元，經濟部今天於國科會委員會議...

產業領袖齊聚探討6G技術發展前景 數發部：積極研究動態頻譜共享機制

數位發展部林宜敬部長今（17）日出席「次世代通信頻譜展望國際座談會」，與國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）、亞太電...

恐怖大師伊藤潤二加持 大宇資推新款恐怖遊戲大作

遊戲研發商大宇資（6111）17日宣布獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，即將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱...

新代今掛牌上市 董座蔡尤鏗：機器人未來5年有剛性需求

新代（7750）董事長蔡尤鏗今（17）日主持公司掛牌儀式指出，智慧機器人在未來10年甚至20年都有非常大的發展空間，新代...

鴻海旗下鴻騰：數據與電力是AI移動核心 擁抱自駕車等新興科技

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）首屆「FIT Tech Day 2025」17日於台北盛大舉行。開場致詞中，F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。