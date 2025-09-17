產業領袖齊聚探討6G技術發展前景 數發部：積極研究動態頻譜共享機制

數位發展部林宜敬部長今（17）日出席「次世代通信頻譜展望國際座談會」，與國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）、亞太電信組織（APT）等國際標準制定組織，以及高通、愛立信等全球產業領導者和國內產官學研專家，共同探討6G技術發展趨勢與應用前景。數發部表示，正積極研究動態頻譜共享機制，以完善Wi-Fi、物聯網、地面與非地面網路整合，打造具安全韌性的通訊生態系。

林宜敬表示，本次座談會聚焦頻譜規劃、非地面網路，以及動態共享等議題，期盼掌握國際脈動、深化合作並邁向6G新時代。

數發部表示，本次座談會邀請到ITU-R第5研究組主席Kyu-Jin WEE博士、APT 2027世界無線電通信大會籌備小組主席河合宣行（Nobuyuki Kawai）、高通公司資深副總裁John W. Kuzin、愛立信公司技術長Magnus Ewerbring，針對6G技術演進與低軌衛星所涉地空頻譜議題提出洞見，並共同探討對全球6G發展環境的影響。

數發部說明，若5G是推動數位轉型的引擎，6G將是邁向無限未來的火箭。而6G的意義不僅在於更快的網速、更廣的覆蓋，更在於透過前瞻的頻譜資源治理，實現動態共享與制度創新，確保資通安全與系統韌性，為下一世代網路奠定穩固基礎。未來網路架構將更加強調地面與非地面網路的整合與互通，這不僅是技術挑戰，也是推動創新的契機。

數發部正積極研究動態頻譜共享機制，並探索地空整合潛在場景及和諧共用措施，以完善Wi-Fi、物聯網、地面與非地面網路整合，打造創新、包容且具安全韌性的通訊生態系。

本次會議延續去年成果，持續聚焦6G頻譜整備、非地面網路應用與動態共享機制等關鍵議題，攜手掌握國際趨勢、深化跨域對話，共同迎向嶄新的數位未來。