恐怖大師伊藤潤二加持 大宇資推新款恐怖遊戲大作

遊戲研發商大宇資（6111）17日宣布獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，即將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，目前已在Steam商店頁釋出遊戲畫面，期盼未來遊戲上市後，挹注營運成長。

據悉，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》以詭譎異象與心理驚悚為主軸，故事發生在一棟與世隔絕的神祕洋樓中，而一名失憶的大學生於洋樓中甦醒，手中僅剩殘破的手機與模糊的記憶，試圖拼湊出離開的方法。

由於大宇資先前推出過不少恐怖遊戲，包括《女鬼橋》、《咒》均相當熱賣，因此市場對於大宇資新作相當期待，尤其本次獲得伊藤潤二IP授權，加上伊藤潤二在台灣動漫市場頗具知名度，預料新遊戲上市後，有望掀起一波恐怖遊戲風潮。

大宇資今年8月營收9.73億元，月增132.5%、年增86.9%；累計今年前八月營收38.76億元，年增16.3%。其中，8月營收雙率雙增主因，來自認列子公司光罩（2338）的營收。

針對市場布局，大宇資預計今年下半年發行三款手機遊戲。展望未來，大宇資董事長凃俊光曾表示，雖然上半年遊戲本業表現略低於預期，但下半年將急起直追，期盼新產品能獲得市場青睞。

大宇資目前旗下擁有許多轉投資公司，包括合正（5381）、紅陽、安瑞-KY（3664）、全達（8068）等；其中，合正日前已宣布擴產，預估明年將產能全開，營運可期，而紅陽則估下半年登錄興櫃，朝向IPO之路前進，安瑞-KY與全達業績則持穩向上。