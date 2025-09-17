快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

恐怖大師伊藤潤二加持 大宇資推新款恐怖遊戲大作

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
遊戲研發商大宇資宣布獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，即將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》。 圖／大宇資訊粉專
遊戲研發商大宇資宣布獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，即將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》。 圖／大宇資訊粉專

遊戲研發商大宇資（6111）17日宣布獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，即將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，目前已在Steam商店頁釋出遊戲畫面，期盼未來遊戲上市後，挹注營運成長。

據悉，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》以詭譎異象與心理驚悚為主軸，故事發生在一棟與世隔絕的神祕洋樓中，而一名失憶的大學生於洋樓中甦醒，手中僅剩殘破的手機與模糊的記憶，試圖拼湊出離開的方法。

由於大宇資先前推出過不少恐怖遊戲，包括《女鬼橋》、《咒》均相當熱賣，因此市場對於大宇資新作相當期待，尤其本次獲得伊藤潤二IP授權，加上伊藤潤二在台灣動漫市場頗具知名度，預料新遊戲上市後，有望掀起一波恐怖遊戲風潮。

大宇資今年8月營收9.73億元，月增132.5%、年增86.9%；累計今年前八月營收38.76億元，年增16.3%。其中，8月營收雙率雙增主因，來自認列子公司光罩（2338）的營收。

針對市場布局，大宇資預計今年下半年發行三款手機遊戲。展望未來，大宇資董事長凃俊光曾表示，雖然上半年遊戲本業表現略低於預期，但下半年將急起直追，期盼新產品能獲得市場青睞。

大宇資目前旗下擁有許多轉投資公司，包括合正（5381）、紅陽、安瑞-KY（3664）、全達（8068）等；其中，合正日前已宣布擴產，預估明年將產能全開，營運可期，而紅陽則估下半年登錄興櫃，朝向IPO之路前進，安瑞-KY與全達業績則持穩向上。

營收 大宇資 手機遊戲

延伸閱讀

【重磅快評】台獨大師的駭異 形同對賴清德開了第一槍

羅智強批黃暐瀚引熱議！苗博雅稱「PUA+情勒」 她反諷：苗才是PUA大師

遊韓國要注意！ 濟州島發「秩序指南」 亂丟垃圾、闖紅燈最高可罰20萬韓元

網友推爆！ 日本作家曝「飛福岡超省錢機票」 一張不到2千5、一人現省7千元

相關新聞

張忠謀近況曝！新養1愛犬每天遛狗 晚上10:30睡覺

台積電將於11月8日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬今天出席幸福熟齡台日交流論壇受訪時表示，她與張忠謀會出席台積...

矽光子革命啟動！迎戰AI高速傳輸時代 國科會：打造台灣AI優勢

AI應用加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，全球矽光子市場預估2030年將突破千億美元，經濟部今天於國科會委員會議...

產業領袖齊聚探討6G技術發展前景 數發部：積極研究動態頻譜共享機制

數位發展部林宜敬部長今（17）日出席「次世代通信頻譜展望國際座談會」，與國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）、亞太電...

恐怖大師伊藤潤二加持 大宇資推新款恐怖遊戲大作

遊戲研發商大宇資（6111）17日宣布獲得日本經典恐怖動漫大師伊藤潤二授權，即將在今年推出全新恐怖遊戲力作《伊藤潤二狂熱...

新代今掛牌上市 董座蔡尤鏗：機器人未來5年有剛性需求

新代（7750）董事長蔡尤鏗今（17）日主持公司掛牌儀式指出，智慧機器人在未來10年甚至20年都有非常大的發展空間，新代...

鴻海旗下鴻騰：數據與電力是AI移動核心 擁抱自駕車等新興科技

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）首屆「FIT Tech Day 2025」17日於台北盛大舉行。開場致詞中，F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。