新代今掛牌上市 董座蔡尤鏗：機器人未來5年有剛性需求

新代（7750）董事長蔡尤鏗今（17）日主持公司掛牌儀式指出，智慧機器人在未來10年甚至20年都有非常大的發展空間，新代在機器人重要的機構件小腦控制器軟硬體、驅動器、電控等產品專研已久，在輝達等大廠帶動AI浪潮，加持機器人領域，許多業者也朝向智慧機器人發展。

他並證實新代加入由義美集團主導的鞍新盟機器人製造公司，持股15%。他強調，智慧機器人有太多機會，但要具備製造能力與能量，新代不只自己做，也選擇策略聯盟，鞍新盟成立契機也是希望未來在非紅供應鏈上，若想到智慧機器人製造夥伴，「台灣會是首選」。

蔡尤鏗說，新代也與盟立合作開發工業領域智慧機器人，如可移動的雙臂機器人、AMR機器人、機器狗等。他進一步提到，工業機器人疊加AI大腦會先出現「類人形機器人」，應用相當多元，智慧機器人則需要更多感知元件、視覺系統等，新代有自己做，也有生態系夥伴。

不過，蔡尤鏗也說，智慧機器人技術不是最新，但應用絕對是全新領域，相關的商業模式會逐步成形，預期5年有剛性需求及先期使用者，智慧機器人要對業績要有明顯貢獻要10年時間。

新代今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中最高達925元，漲幅達46.8％，最後以919元作收，漲幅45.9%，投資人若幸運中籤，一張獲利可望超過29萬元。

新代公布今年上半年營收表現亮眼，累計前七月營收81.84億元，年增25.72％；上半年稅後純益10.8億元，年增34.1％，每股純益17.2元。