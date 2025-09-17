聽新聞
0:00 / 0:00
新代今掛牌上市 董座蔡尤鏗：機器人未來5年有剛性需求
新代（7750）董事長蔡尤鏗今（17）日主持公司掛牌儀式指出，智慧機器人在未來10年甚至20年都有非常大的發展空間，新代在機器人重要的機構件小腦控制器軟硬體、驅動器、電控等產品專研已久，在輝達等大廠帶動AI浪潮，加持機器人領域，許多業者也朝向智慧機器人發展。
他並證實新代加入由義美集團主導的鞍新盟機器人製造公司，持股15%。他強調，智慧機器人有太多機會，但要具備製造能力與能量，新代不只自己做，也選擇策略聯盟，鞍新盟成立契機也是希望未來在非紅供應鏈上，若想到智慧機器人製造夥伴，「台灣會是首選」。
蔡尤鏗說，新代也與盟立合作開發工業領域智慧機器人，如可移動的雙臂機器人、AMR機器人、機器狗等。他進一步提到，工業機器人疊加AI大腦會先出現「類人形機器人」，應用相當多元，智慧機器人則需要更多感知元件、視覺系統等，新代有自己做，也有生態系夥伴。
不過，蔡尤鏗也說，智慧機器人技術不是最新，但應用絕對是全新領域，相關的商業模式會逐步成形，預期5年有剛性需求及先期使用者，智慧機器人要對業績要有明顯貢獻要10年時間。
新代今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中最高達925元，漲幅達46.8％，最後以919元作收，漲幅45.9%，投資人若幸運中籤，一張獲利可望超過29萬元。
新代公布今年上半年營收表現亮眼，累計前七月營收81.84億元，年增25.72％；上半年稅後純益10.8億元，年增34.1％，每股純益17.2元。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言