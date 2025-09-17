矽光子革命啟動！迎戰AI高速傳輸時代 國科會：打造台灣AI優勢

AI應用加速推升資料中心對高速傳輸與低能耗的需求，全球矽光子市場預估2030年將突破千億美元，經濟部今天於國科會委員會議提報「矽光子研發成果與未來規劃」，國科會主委吳誠文表示，未來各部會將持續協力推動矽光子技術發展，加速建置世界級驗證平台，共同打造台灣在AI時代的全球競爭優勢。

台灣雖具半導體優勢，但在光晶片設計、高速封裝、驗證環境與關鍵材料等環節仍存技術與產業缺口，難以支撐AI時代所需的高速光電整合。國科會今召開委員會議，由經濟部提報「矽光子研發成果與未來規劃」，報告國內發展矽光子策略、現況及展望；衛生福利部報告「生技醫藥結合健康照護共創健康臺灣」，提出生醫產業創新發展五大策略之成果與展望。

國科會表示，政府推動AI新十大建設，經濟部攜手國科會共同推動技術研發與人才培育、研發環境建置、供應鏈自主三大方向，啟動矽光子技術布局，整合法人與產業資源，推動設計、製造、驗證三大能量建構，攜手SEMI矽光子產業聯盟，集結逾150家廠商，全面提升台灣在矽光子領域的競爭力。

吳誠文表示，矽光子技術是高效能運算與高速通訊的關鍵基礎，能夠大幅提升資料處理速度與能源效率，已成AI新十大建設的一大重點，總統也多次強調其戰略重要性。未來各部會將持續協力推動矽光子技術發展，加速建置世界級驗證平台，並強化材料與設備自主開發，善用政策工具補足產業缺口，共同打造台灣在AI時代的全球競爭優勢。

衛生福利部則以「Healthy Taiwan for All」為願景，今天於委員會上提出政策支持、法規輔導、技術領航、行銷拓域與資源投入五大策略，打造健全的生醫創新環境。吳誠文表示，生技醫藥與健康照護科技是攸關國家社會發展與人民福祉的重點領域。近年來，精準醫療、數位健康、再生醫學等新興技術逐漸成熟，帶來醫療服務模式的創新與產業成長的新動能。我們應該持續推動關鍵技術研發，並加強臨床驗證與法規支持，協助創新成果順利轉化為實際應用，創造國際競爭優勢。