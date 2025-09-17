鴻海旗下鴻騰：數據與電力是AI移動核心 擁抱自駕車等新興科技
鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）首屆「FIT Tech Day 2025」17日於台北盛大舉行。開場致詞中，FIT董事長盧松青強調「數據與電力」將是AI Mobility的核心基石。
盧松青在開場致詞中表示：「大家都聽過 『Data is the New Oil』，但在AI的時代，光有油田還不夠，必須有輸送管道與能量轉換，才能驅動未來。這正是FIT的位置。連接器與高速線如同神經，傳遞訊號與數據；電源系統則像血液，為龐大的AI算力提供持續而高效的能量。」
盧松青指出，AI正在重新定義未來移動的新格局，而One Mobility的成立，承接FIT收購的德國品牌Autokabel 與 Voltaira，聚焦高效電力與系統整合，將與全球產業夥伴攜手推動新一代 Mobility 生態，開啟全新市場機會與跨產業合作。
活動現場特別邀請到沙烏地費哈德·賓·納瓦夫·阿勒沙特王子（HH Prince Fahad bin Nawaf Al Saud）蒞臨，並以鴻騰在沙烏地合資公司 Smart Mobility 執行長的身份致詞。呼應「Data is the New Oil」的願景，王子指出，在王儲穆罕默德·本·薩勒曼（HRH Crown Prince Mohammed bin Salman）自 2016 年推動「願景 2030」（Vision 2030）以來，沙國已展現出顯著的改革與進步，而 AI 的軟硬體發展更是推動國家建設的關鍵基礎。
Smart Mobility 自去年 10 月簽署合資協議後，今年 5 月正式啟動，短短數月內便完成三項產品的 SASO 認證，並將於年底舉行新工廠動土典禮，宣告鴻騰製造基地正式插旗中東。王子此行親自出席，不僅彰顯對鴻騰的高度支持，更展現出雙方攜手推動科技發展、共創未來的堅定決心。
鴻騰精密有限公司2017年於香港掛牌上市，為全球連接解決方案市場領導者，以製造連接器產品為主要核心，近年策略發展 5G AIoT、電動車及聲學電子元件產品，並跨足經營消費者品牌。
