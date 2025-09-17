佳世達建構智慧健康生態圈 舉辦健康台灣AI/數位孿生論壇

隨著高齡化社會與慢性病人口持續攀升，智慧健康已成為全球醫療產業的發展重心。佳世達（2352）集團積極布局智慧健康領域，攜手旗下企業浚鴻數據（DKABio），發表全新AI精準健康技術，僅需輸入簡易生理指標，即可免抽血、免驗尿快速建立個人健康數位孿生，掌握20項關鍵生理數據，陪伴民眾居家即可管理健康。此次論壇聚焦智慧健康產業新模式，展示佳世達在智慧醫療與精準健康領域的創新成果。

佳世達17日與AWS（Amazon Web Services）共同主辦「健康台灣 AI/數位孿生 引領智慧健康新模式」論壇，邀請台灣醫務管理學會秘書長黃明國說明「健康醫療領域智慧發展趨勢」、聯新國際醫院院長許詩典分享「健康醫療的挑戰與未來趨勢」；台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系教授張佳琪，與優照護平台總經理劉詩瀚說明「推動院看護事業數位轉型」；AWS分享「運用AWS加速醫療健康產業的數位轉型」；同時佳世達旗下邁達特（6112）、浚鴻數據、達宣智慧，實地展示AI數位孿生之智慧健康解決方案，共同探討智慧健康產業所面臨的挑戰與機會。

佳世達智能方案事業群總經理曾文興表示，佳世達以三大關鍵力領航智慧健康，紮根醫療事業20年的「深耕力」、掌握醫療與智能方案的「科技力」、以及集結集團旗下多家夥伴的大艦隊「綜效力」。透過這三大能力，佳世達解決醫護痛點，並掌握智慧健康產業商機。

根據衛福部統計資料，國人平均壽命約80歲，但「不健康餘命」仍高達8年，等於國人平均10%的壽命是不健康的。因此政府已制定5年500億元的國家級「健康臺灣深耕計畫」，希望在未來8年內，國人平均餘命可以從79歲提升到82歲，不健康餘命占平均餘命比率從10%降至8%，也將加速智慧健康產業的成長動能。

佳世達集團以聯合艦隊策略，集結旗下邁達特、浚鴻數據、達宣智慧等夥伴，並攜手 AWS 的雲端運算、機器學習與資安架構，建構涵蓋醫院營運、醫材設備、到精準健康服務的智慧健康生態圈，實現從院內治療到院外預防的全人健康管理。現階段已於多家醫學中心、區域醫院與醫療機構展開試點，透過電子病歷、醫療影像與智慧病房管理系統的雲端佈署，不僅顯著提升醫療數據整合與決策效率，也為醫療產業加速數位轉型奠定關鍵基礎。

佳世達旗下浚鴻數據致力提供AI個人健康管理方案，首度發表 AI 精準健康新技術，突破傳統驗血驗尿限制，僅需輸入居家可量測的8項生理指標及6 題問卷，即可建立個人專屬數位孿生，搭配穿戴裝置，AI動態模擬20項與慢性病關聯之關鍵生理指標，準確率達八成以上，提醒民眾進行日常健康管理，以及異常時及早就醫。

佳世達智慧健康解決方案以「全人健康」為核心，正好契合政府「健康台灣」政策願景的四大範疇，從優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療，到社會責任醫療永續，全面展現智慧健康的前瞻布局與落地成效。

在優化醫療工作條件上，旗下達宣智慧推出「數位孿生智慧醫院」，協助院方即時掌握資源與設備運作，並透過AI整合數據提升診斷精準度與病患安全；在規劃多元人才培訓方面，提供「虛擬臨床診療訓練」系統，模擬真實臨床案例與AI互動，有效提升醫護數位技能與臨床判斷力，開創人才數位培訓新模式。

在導入智慧科技醫療方面，佳世達將持續與 AWS 深度合作，導入現代化應用、數據分析、機器學習與雲端資安架構，推動醫療數據的高效整合與安全流通，加速醫療產業的數位轉型。在社會責任醫療永續方面，浚鴻數據建構「500萬人、20年、超過1億筆」健康數據庫，推出「HA！健康」數位孿生APP，內建逾10種健康風險預測方案，協助民眾精準掌握健康狀況，並串聯社區照護、診所、基因檢測與保健服務，推動全民健康平權，營造健康生活型態。

佳世達將持續結合集團大艦隊與 AWS 的創新力量，深化智慧健康應用，推動醫療AI數位孿生技術的落地，打造院內治療到院外預防的智慧健康生態圈，持續引領台灣智慧健康產業發展，為全民健康與醫療創新注入新動能。