黃仁勳：英國正打造 AI 產業革命「黃金比例生態」輝達啟動AI工廠投資

輝達（NVIDIA）於當地時間16日宣布投資加速推動英國AI產業革命，攜手CoreWeave、Microsoft、Nscale等夥伴於2026年底前在英國啟動多座「AI工廠」，支援包括OpenAI在內的前沿模型運行，帶動主權AI、創新與就業。

輝達執行長黃仁勳表示：「英國正在為AI產業革命打造基礎設施，推進科學、改變產業並創造新的經濟機會。我們正處於智慧大爆炸的時代，而英國擁有世界級專業、卓越的大學和充滿活力的產業所組成的黃金比例生態系，能在AI時代蓬勃發展。有了在地的AI超級電腦驅動最先進的模型，英國新一代的研究人員、開發者和企業家將推動探索並建立未來的公司。」

基礎設施面，計畫預估為英國帶來約110億英鎊投資，在當地資料中心部署12萬顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU；同時Nscale全球布建30萬顆NVIDIA Grace Blackwell GPU，其中6萬顆將落地英國，並與OpenAI、輝達共建「Stargate U.K.」，承載最新一代推理模型的算力需求。

英國雲端算力同步擴張：Nscale與Microsoft將在Loughton打造英國最強超級電腦，配置逾2.4萬顆Grace Blackwell Ultra並提供Azure服務；CoreWeave將於蘇格蘭新建以再生能源供電的先進資料中心；另有資金面升級案推進資料中心翻新與AI硬體導入。

在生態與人才方面，輝達與techUK、Quanser及QA合作，啟動面向機器人、AI與技能培訓的加速計畫：techUK串聯會員、新創與研究者對接資金與產業機會；輝達以AI Technology Center提供技術資源；QA導入輝達深度學習學院之推論與生成式AI課程，並透過DGX Cloud供應運算資源，支援跨產業人才培育與轉訓。

量子與科研也同步前進。多所大學與夥伴正以CUDA-Q等平台推進量子—AI整合、量子錯誤修正與混合運算；以NVIDIA Grace Hopper超級晶片打造的Isambard-AI已在布里斯托大學上線，支援UK-LLM、NHS資料驅動醫療模型等全國性專案。

應用端方面，輝達正與英國機器人、自駕與生命科學團隊合作，從工業與物流到藥物探索與生成式AI服務加速落地，期望以「算力×人才×生態」三軸並進，將英國推向下一階段的AI增長曲線。