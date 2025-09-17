鴻騰科技日聚焦AI Mobility 宣布中東新工廠年底動土

快訊

中央社／ 台北17日電

鴻海旗下鴻騰精密今天下午在台首次舉行科技論壇（FIT 2025 TechDay），鴻騰董事長盧松青表示，數據與電力將是人工智慧移動（AI Mobility）的核心基石。

鴻騰科技日活動也邀請到沙烏地費哈德·賓·納瓦夫·阿勒沙特王子（HH Prince Fahad bin Nawaf Al Saud），並以鴻騰在沙烏地合資公司Smart Mobility執行長的身分致詞。

鴻騰指出，Smart Mobility在2024年10月簽署合資協議後，今年5月正式啟動，將於今年底舉行新工廠動土典禮，宣告鴻騰製造基地插旗中東。

盧松青致詞表示，當前人工智慧（AI）浪潮賜予產業前行力量，AI帶動軟體定義硬體技術趨勢，市場形容「數據就是新油田」（Data is the New Oil）；但光是有油田還不夠，AI時代需要輸送管道和能源轉換，才能驅動未來。鴻騰的連接器和高速傳輸如同人的神經，傳遞訊號和數據，電源系統如同血液，為龐大的AI算力提供持續且高效的能量。

他指出，AI要驅動未來前行，需要數據與電力的高效能流通，在快速、安全、穩定的傳輸下，真正釋放價值，鴻騰是其中不可或缺的整合者。

盧松青指出，AI應用已經是實際推動產業轉型的引擎，包括自駕車、無人機、機器人、甚至未來的飛行汽車等，正在這股浪潮中重新被定義。在轉型過程中，AI將重新定義行動裝置、數據處理裝置、電力高效應用裝置等。

盧松青表示，鴻騰成立One Mobility，承接鴻騰收購的德國品牌Autokabel與Voltaira，聚焦高效電力與系統整合，將與全球產業夥伴攜手推動新一代 Mobility生態，開啟全新市場機會與跨產業合作。

為進一步強化競爭力與品牌一致性，鴻騰日前宣布將兩大車用事業整合為統一品牌體系One Mobility，以建立單一品牌、共享資源的協同效益。

