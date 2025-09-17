張忠謀近況曝！新養1愛犬每天遛狗 晚上10:30睡覺

快訊

中央社／ 台北17日電
台積電創辦人張忠謀。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
台積電將於11月8日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬今天出席幸福熟齡台日交流論壇受訪時表示，她與張忠謀會出席台積電運動會，還透露張忠謀最近養了一隻狗，每天遛狗同時走路運動，身體很好。

張忠謀與張淑芬已連續2年參加台積電運動會，去年張忠謀在運動會上致詞說，過去幾十年，每年運動會都是他最愉快、興奮的一天，而張淑芬今天也預告，張忠謀今年仍會出席台積電運動會。

張淑芬還說，張忠謀最近身體蠻好的，每天都會運動，因為養了一隻狗，每天遛狗，同時走路運動，這已是生活習慣。

張淑芬表示，今天參加幸福熟齡台日交流論壇，主要會談及熟齡的人該面對及注意的事情，還有該如何照顧自己。

她說，平時與張忠謀過著和一般人一樣的生活，早上7時多起床，晚上10時30分睡覺。張忠謀喜歡吃炸的食物，不過，她控制少做炸的食物，盡量多煮青菜與蒸魚。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8月22日快閃來台，除前往台積電研發中心演講，與台積電董事長暨總裁魏哲家等團隊餐敘，並為張忠謀補過生日。

張淑芬說，與黃仁勳是好朋友，見到面時閒話家常，聊家人以及生活上比較有趣的事情，無拘無束，而且黃仁勳每次都會送禮物給她和張忠謀，收到禮物時都很感動。

運動 台積電 張忠謀 張淑芬

