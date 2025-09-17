快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

TrendForce：估今年全球筆電出貨年增2.2% 東南亞產能持續擴張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

儘管2025年全球筆電市場面對地緣政治與關稅不確定性的挑戰，仍展現回溫力道。TrendForce表示，由於筆電產品到目前為止仍享有東南亞進口美國免關稅的待遇，加上先前供應鏈因應美國川普政府祭出的對等關稅政策加速於該區域進行產能布局，如今產能已逐步到位，將挹注今年全年筆電出貨量年增約2.2%，突破1.8億台。

觀察今年季度出貨動能，以第2季表現特別突出。一方面因東南亞製造的筆電輸美仍享有零關稅，品牌積極提前拉貨。另一方面，中國大陸市場受惠補貼政策帶動換機潮，日本則有GIGA School 2.0教育專案出貨持續發酵，帶動單季出貨季增 9.5%。

第3季雖然美國尚未公布半導體關稅細節，但筆電維持關稅豁免，同時品牌廠、作業系統供應商與CPU廠商持續透過補貼支持通路，預期出貨量將保持正成長，季增達7.5%。

在全球供應鏈重整趨勢下，東南亞已成為中國大陸以外的主要筆電生產基地。Dell與Apple先前大舉投資越南，帶動供應鏈聚落逐漸成形，吸引更多品牌跟進布局。由於當地鄰近中國大陸、交通便利，更具備穩定的政策環境與年輕勞動力，Compal、Wistron、LCFC(聯寶)、Huaqin(華勤)等主要代工廠視越南為優先擴廠地點。TrendForce預計，2025年越南筆電產能的全球比重將快速拉升至13.5%。

泰國則在HP積極帶動下，由Quanta與Inventec配合開出新產線。泰國具備基礎電子製造產業鏈與政府投資優惠政策，更因地理位置成為連接南亞與東協市場的重要節點。隨著多家零組件廠同步進駐，當地供應鏈逐步完整，預期2025 年產能占比將達6.7%。

除了越南與泰國之外，由於部分教育與政府標案要求筆電產品須「本地製造」，促使品牌重視區域市場的在地化生產，積極與當地製造商合作，在印度、印尼與巴西等內需龐大地區建立產能。雖然目前規模仍有限，但已成為區域滲透的重要籌碼，估計2025年全球產能占比可達3.7%。

TrendForce表示，2025年全球筆電市場的需求端受惠於溫和換機與教育專案，供給端則因產能外移與地緣政治而加速多元布局。東南亞將成為下一個關鍵製造基地，成為緩解貿易風險的重要角色。

筆電 關稅 東南亞

延伸閱讀

新北推國際採購商洽會 13國53家企業參與交流

晶片與藥品製造商「利潤空間更大」 川普：關稅稅率將高於汽車的25%

美國8月零售銷售連三月走揚 就業疲軟、關稅效應恐成絆腳石

美商務部：將考慮額外對汽車零件加徵關稅

相關新聞

張忠謀近況曝！新養1愛犬每天遛狗 晚上10:30睡覺

台積電將於11月8日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬今天出席幸福熟齡台日交流論壇受訪時表示，她與張忠謀會出席台積...

神基推出新一代強固平板 鎖定國防、製造、公用事業需求

神基（3005）17日正式宣布推出全新一代UX10與UX10-IP全強固型平板電腦。UX10專為在嚴峻環境中作業的國防、...

國發會主委葉俊顯：因為有台積電 台灣人均 GDP 有望持續超越南韓

國發會主委葉俊顯17日表示，因為台灣有台積電先進製程及先進封裝，且在未來5至10年內具有優勢，他樂觀認為，台灣人均GDP...

電子六哥2024年綠電占比躍破五成 外購與自建雙軌並進

2025年為台灣全體上市櫃公司強制揭露永續報告書的元年，根據金管會規定，各公司必須於8月底前完成申報。值得關注的是，台灣...

創見推出工業級嵌入式鏡頭模組 強化Edge AI與智慧應用

創見資訊(Transcend Information, Inc.)推出全新工業級嵌入式鏡頭模組(Embedded Cam...

Ainos與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療

那斯達克掛牌公司 Ainos宣布與崇越科技（5434）簽署代理協議，將共同推廣旗下 AI Nose 智慧嗅覺平台於台灣、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。