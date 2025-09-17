中科院標案資料洩漏案 達運光電發出3點聲明

達運光電（8045）17日針對外界報導公司涉及「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案一事發出聲明，強調配合調查並強化營運，該事件對公司日常營運並無重大影響。未來如有進一步資訊，將依相關法令規定，適時對外說明。

達運光電表示，為避免社會大眾誤解，特別發出3點聲明，首先是說明在9月10日接獲檢調單位調查通知，已依法全力配合調查。該事件對公司日常營運並無重大影響。未來如有進一步資訊，將依相關法令規定，適時對外說明。

另外，聲明指出，根據桃園地檢署發布新聞稿，此事件所涉內容是「非公務員洩漏國防以外秘密」並非涉及「國防秘密」或「軍事技術」範疇。

達運光電在聲明中強調，此案與去年國防部夜視系統專案採購案亦無任何關聯。公司嚴正駁斥相關錯誤聯想或不實謠言。

達運光電指出，由於案件目前仍在司法調查階段，不作任何干預司法調查審判之評論。公司一向重視公司治理與法令遵循，並持續強化內部管理制度，確保所有業務均依相關規範進行。因此，公司已於第一時間依法配合主管機關資訊揭露，並秉持合法合規原則、尊重司法、全力配合調查之立場，以誠信與透明的態度釐清事實，將全案交由司法單位依法進行，靜候法院判決結果，同時，對於任何蓄意捏造或散播不實資訊，如造成公司名譽或投資人信心受損，將保留法律追訴權，以維護公司商譽與全體股東權益。

達運光電強調，成立30多年，專注於室內外射頻與光傳輸設備的研發與製造，自1999年於美國成立子公司ACI Communications, Inc.，並以「ACI」自有品牌行銷全球，是美國大型運營商嚴苛認證的亞洲廠商，美國寬頻傳輸基礎網路建置只接受非紅供應鏈，達運光電是北美前四大供應商之一。

達運光電截至今年前8月營收8.92億元，其中約4成的營收是國際市場之多系統營運商(MSO)推動DOCSIS升級，從1.2GHz升級至1.8GHz等相關設備的更新與擴充需求，帶動相關訂單出貨貢獻。

達運光電表示，儘管近期因美國關稅與匯率影響，導致整體既有寬頻與戶外網路傳輸設備等出貨動能與營收表現有所減緩，但受惠於近年來積極深耕多年的智慧聯網（AIoT）專業，在熱影像辨識、遠距通訊、智慧監控等多元產業應用領域已展現成果，在穩健出貨進度排程的推動下，對整體營運表現帶來良好支撐。以今年前8月營收計算，其AIoT業務對公司整體營收貢獻比例約6成。

展望2026年，達運光電維持審慎樂觀看法。隨著AI科技快速發展，全球高速網路頻寬的需求呈現爆發式成長，各國基礎建設升級與新建計畫已成為必然趨勢。其中，北美市場正積極推動Cable 10G對稱傳輸網路的長期藍圖，將帶動寬頻產品應用範圍與產業規模持續擴張。