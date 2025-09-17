從晶片到永續：聯發科公布2024報告 首度揭露生物多樣性宣言
IC設計龍頭聯發科（2454）17日公布《2024年永續報告書》，將「全球觀、創新、人才、公司治理、綠色營運、在地實踐」六大面向納入企業運作核心，對外展現在環境、社會與治理（ESG）的最新里程碑。公司首次發布生物多樣性宣言、正式提出雇主價值主張，並公告全新的多元共融DEI「4A」架構；董事會結構方面，獨立董事席次提升至全體董事二分之一。
在減碳與供應鏈管理上，聯發科成為第一波通過SBTi認證淨零目標的台灣IC設計公司之一，朝2050年淨零邁進；並攜手供應鏈夥伴推動自原材料階段起的低碳製程。產品端持續以綠色設計降低晶片功耗與體積，新增系統化機制自動統計產品用電與碳排資訊，回應客戶即時揭露需求；同時首度邀請半導體ESG夥伴加入已連續七年的「智在家鄉」數位社會創新競賽，擴大生態系影響力。
聯發科亦首次運用「投入產出模型」（Input–Output Model）揭露永續價值創造：2024年因採購需求帶動台灣供應鏈創造4,859億元產值，並形成約634萬個供應鏈員工就業機會。公司表示，將持續以SBTi、TCFD等框架強化氣候風險因應，並逐步導入IFRS國際財務報導準則，使營運與永續績效之揭露更完整，與國際準則接軌。
董事長蔡明介指出，聯發科以「提升並豐富大眾生活」為使命，推動AI普及化，將與同仁與生態夥伴攜手在半導體技術與社會影響力上持續創新，為大眾創造更高價值、擘劃更美好未來。
