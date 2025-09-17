創見推出工業級嵌入式鏡頭模組 強化 Edge AI 與智慧應用

全球嵌入式儲存與影像解決方案領導廠商、創見（2451）17日推出全新工業級嵌入式鏡頭模組（Embedded Camera Modules, ECM）產品線。憑藉在行車記錄器與密錄器領域超過十年以上的影像技術累積，創見將專業影像表現拓展至 Edge AI 與智慧應用，為產業帶來高效能、易整合的嵌入式視覺解決方案。

創見嵌入式鏡頭模組提供MIPI CSI-2介面規格，相容NVIDIA Jetson Orin、AGX Orin、Nano及Raspberry Pi 5等主流AI平台，並內建自動曝光控制（AEC）與自動白平衡（AWB），確保在各種光源環境下皆能維持穩定亮度與自然色彩，適合應用於智慧工廠檢測、人形機器人視覺感知、智慧安防監控，以及AI訓練與智慧城市等場域。

創見嵌入式鏡頭模組產品線涵蓋入門與進階選擇，以滿足企業多元應用環境需求。ECM100主打高性價比與低功耗，搭載2.8μm大像素感光元件，具備高幀率輸出與高動態範圍(HDR)技術，適合長時間運行的應用環境。而進階強化款ECM300則配備Sony STARVIS 2影像處理技術，支援2K高解析度、高動態範圍(HDR)與近紅外線(NIR）增強，能在低光源下提供專業級影像表現，適合高精度檢測與智慧監控等嚴苛場域。

憑藉超過十年以上深厚的影像技術經驗，創見洞察各產業對高品質影像與穩定整合的需求，並提供靈活的客製化服務，涵蓋影像參數調整與ISP（影像訊號處理器）工具，協助客戶依據實際應用場景完成最佳化設定，打造最符合需求的影像解決方案，進一步強化AI運算效能與影像辨識準確度，加速智慧應用的落地與發展。