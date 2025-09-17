HPE 任命 Perry Sui 為 HPE Networking 東南亞、台灣暨香港總經理
慧與科技（HPE）宣布任命Perry Sui為HPE Networking東南亞、台灣暨香港總經理。Perry將負責該區域內的策略推動與營運發展，帶領團隊拓展市場版圖、強化客戶與合作夥伴關係，並加速HPE Networking全方位安全、AI原生網路解決方案組合的採用。
Perry在資訊科技產業擁有近28年豐富經驗，並在網路、軟體、資安、服務供應商與企業市場領域具備深厚的專業知識。他曾領導Juniper Networks在東協、台灣與香港的業務團隊，積極推動進入市場策略，協助客戶與合作夥伴取得成功。
在此之前，Perry曾於思科（Cisco）、微軟（Microsoft）、趨勢科技（Trend Micro）與新加坡電腦系統（Singapore Computer Systems）擔任高階領導職務。
「我深感榮幸能在此企業轉型的關鍵時刻，領導HPE Networking在東南亞、台灣及香港地區的業務，」HPE Networking東南亞、台灣暨香港總經理Perry Sui表示。「Juniper Networks與HPE Aruba Networking的整合讓我們擁有獨一無二的優勢，能為客戶提供無可比擬的端對端價值。隨著我們邁入下一個網路新時代，我將專注於協助本地客戶創造成功，並深化合作夥伴關係，推動長期業務成長。透過我們的安全、AI原生網路解決方案，我有信心能協助企業加速創新、實現營運現代化，並在該地區產生深遠影響。」
憑藉卓越的領導能力、深厚的產業知識以及客戶至上的經營理念，Perry將帶領HPE Networking在區域市場持續創新與成長。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言