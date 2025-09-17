HPE 任命 Perry Sui 為 HPE Networking 東南亞、台灣暨香港總經理

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

慧與科技（HPE）宣布任命Perry Sui為HPE Networking東南亞、台灣暨香港總經理。Perry將負責該區域內的策略推動與營運發展，帶領團隊拓展市場版圖、強化客戶與合作夥伴關係，並加速HPE Networking全方位安全、AI原生網路解決方案組合的採用。

Perry在資訊科技產業擁有近28年豐富經驗，並在網路、軟體、資安、服務供應商與企業市場領域具備深厚的專業知識。他曾領導Juniper Networks在東協、台灣與香港的業務團隊，積極推動進入市場策略，協助客戶與合作夥伴取得成功。

在此之前，Perry曾於思科（Cisco）、微軟（Microsoft）、趨勢科技（Trend Micro）與新加坡電腦系統（Singapore Computer Systems）擔任高階領導職務。

「我深感榮幸能在此企業轉型的關鍵時刻，領導HPE Networking在東南亞、台灣及香港地區的業務，」HPE Networking東南亞、台灣暨香港總經理Perry Sui表示。「Juniper Networks與HPE Aruba Networking的整合讓我們擁有獨一無二的優勢，能為客戶提供無可比擬的端對端價值。隨著我們邁入下一個網路新時代，我將專注於協助本地客戶創造成功，並深化合作夥伴關係，推動長期業務成長。透過我們的安全、AI原生網路解決方案，我有信心能協助企業加速創新、實現營運現代化，並在該地區產生深遠影響。」

憑藉卓越的領導能力、深厚的產業知識以及客戶至上的經營理念，Perry將帶領HPE Networking在區域市場持續創新與成長。

