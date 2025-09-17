神基推出新一代強固平板 鎖定國防、製造、公用事業需求

神基（3005）17日正式宣布推出全新一代UX10與UX10-IP全強固型平板電腦。UX10專為在嚴峻環境中作業的國防、製造、公用事業及運輸物流專業人員打造，滿足他們對裝置多功能與可靠性的高度需求。 UX10-IP專為緊急醫療與公共安全專業人員量身設計，採用獨特的密封式結構，可重複清潔與消毒，以滿足高頻使用下依然符合嚴格衛生標準。

UX10與 UX10-IP為Getac最新加入Copilot+ PC2行列的裝置，與近期推出的B360 Plus筆電與F120平板共同壯大其快速成長的Copilot+ PC產品陣容。

神基指出，兩款全新裝置皆搭載 Intel CoreTM Ultra 200V系列處理器，與具突破性的Intel AI Boost NPU（神經處理單元），提供高達48兆次運算（TOPS）的卓越效能。不僅能加速AI驅動的任務，還能強化即時分析能力，協助使用者從容應對各種嚴峻挑戰。其他Copilot+ PC的核心特色包括高達32GB LPDDR5X 記憶體、最高2TB PCIe NVMe SSD儲存空間，以及Windows Hello臉部辨識功能（另可選配指紋辨識器）。

神基指出，新一代UX10結合強大效能、靈活應用與輕巧設計，非常適合國防、製造業、公用事業及運輸與物流等多元關鍵應用場景；對國防人員而言，其輕巧尺寸、輕盈設計及先進的安全功能，特別適合用於無人機操控與情報蒐集等任務。

而對於製造業人員來說，內建 NPU提供強大的裝置端智慧，能在工廠現場運行生成式與判別式AI模型，以實現更高效的預測性維護。此外，多元的連接性與視訊串流功能進一步支援即時流程監控。

新一代UX10-IP則專為緊急醫療人員量身打造，透過創新的密封式按鍵設計，讓裝置在繁忙勤務中能迅速完成清潔與消毒，降低感染風險。另有專為急救服務設計的橡膠手帶可供選配，方便清潔，實用性更高。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示：「新一代UX10和UX10-IP為企業打造了一個靈活多元的平台，將先進的AI技術引進前線應用。其輕巧外型、強固可靠性與高度客製化選項，使其成為各行業運行地端生成式AI和推論的理想選擇，從製造業的預測性維護到公共安全的即時情境感知皆適用。透過Copilot+ PC的強大功能與廣泛的擴展與配置選項，UX10系列協助組織在嚴苛環境中安全創新、適應並擴展 AI 應用。」