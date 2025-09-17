國發會主委葉俊顯：因為有台積電 台灣人均 GDP 有望持續超越南韓

國發會主委葉俊顯17日表示，因為台灣有台積電先進製程及先進封裝，且在未來5至10年內具有優勢，他樂觀認為，台灣人均GDP超越南韓將會持續。

根據外電報導，南韓今年人均ＧＤＰ估計約37,430美元（約台幣114萬元），落後台灣的38066美元（約台幣116萬元），這將是台韓人均ＧＤＰ時隔22年再度逆轉。

葉俊顯今日上午舉行上任後首場媒體交流會，他表示，台灣人均GDP超越南韓，是一直有這樣潛力。早在2019年及2020年就有討論這樣情況。

他認為，台灣人均GDP能超越南韓要歸功台積電，而且有機會會持續下去，主要是AI先進製程會讓台積電有很強議價能力。

他認為，台積電在短時間內、未來5至10年內仍具有優勢，仍會在半導體先進製程及先進封裝這塊仍會保持領先，他樂觀認為，台灣人均GDP超越南韓會持續。

至於南韓，他認為，則因在中國大陸市場比重較高，中國大陸則因產能過剩衝擊到全世界，南韓受到比較大衝擊；而台灣很幸運的是，當時產業大量赴中國投資時，保留台積電這一塊，要求必須符合在台先進製程相差至少一個世代才能放行登陸，這讓台灣保有半導體優勢。