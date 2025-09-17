台積電穩坐晶圓代工龍頭 葉俊顯拆解成功優勢領先10年

台積電坐穩全球晶圓代工龍頭寶座，國發會主委葉俊顯今天表示，他認為台積電優勢還可以維持至少5至10年，探究成功原因，客戶信任、教育系統、工作文化等因素，以及政府對半導體海外投資技術設限，都是關鍵。

國發會今天舉行媒體交流會，葉俊顯認為，國際政經局勢動盪之下，台灣仍能有亮眼經濟表現，台積電扮演重要角色，而台積電成功的原因，正好可用「TSMC+1」解釋。

T指的是trust（信任），葉俊顯指出，台積電不做自己品牌，所有品牌都是他的客戶，而且客製化、良率高，贏得客戶信任。

S是system（系統），包含教育系統、生態系統的支持。M則是台積電創辦人張忠謀（Morris），他確立台積電只做代工，不與客戶競爭的原則。

C則是culture（文化），台積電能夠成功，與台灣的工作文化息息相關。

除了TSMC，還有個「+1」，指的是政府針對半導體海外投資設有技術限制。葉俊顯直言，這對台灣非常重要，否則可能面臨其他產業赴中國的處境，最終被中國替代；美國現在也是採取相同作法，規定特定製程不能赴海外。

展望2025年經濟表現，葉俊顯說，上半年關稅前拉貨潮的大爆發，第2季經濟成長率甚至突破8%，下半年沒有拉貨潮，但AI人工智慧需求非常旺盛，台積電也說產能滿到明年底，照此看來，AI帶動出口，連帶拉動國內投資，應是今年經濟成長基調，「今年（經濟成長率）要衝破4%，不會太困難」。

至於2026年，葉俊顯認為，在今年的高基期之下，主計總處預估明年經濟成長率為2.81%，AI需求應可支撐出口維持一定表現。