創見推出工業級嵌入式鏡頭模組 搶攻邊緣AI領域
記憶體模組廠創見資訊今天宣布，推出工業級嵌入式鏡頭模組，搶進邊緣人工智慧（AI）與智慧應用領域，包括智慧工廠檢測、人形機器人視覺感知、智慧安防監控及AI訓練與智慧城市等場域。
創見發布新聞稿表示，嵌入式鏡頭模組提供MIPICSI-2介面規格，相容輝達（NVIDIA）的JetsonOrin、AGX Orin、Nano及Raspberry Pi 5等AI平台，並內建自動曝光控制與自動白平衡，確保在各種光源環境下皆能維持穩定亮度與自然色彩。
創見指出，為滿足企業多元應用環境需求，嵌入式鏡頭模組產品線涵蓋入門與進階選擇。其中，ECM100主打高性價比與低功耗，搭載大像素感光元件，具備高幀率輸出與高動態範圍技術，適合長時間運行的應用環境。
至於進階強化款ECM300，配備索尼（Sony）STARVIS 2影像處理技術，支援2K高解析度、高動態範圍與近紅外線增強，能在低光源下提供專業級影像表現，適合高精度檢測與智慧監控等場域。
