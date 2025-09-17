快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

人均GDP贏韓國 葉俊顯：非短期現象要歸功台積電AI

中央社／ 台北17日電

台灣今年人均GDP可望超越韓國，國發會主委葉俊顯認為，主要歸功於台積電以及人工智慧（AI）產業，而且這不是短期現象，趨勢可望持續下去。

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。

根據韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily），韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）據估計將達3萬7430美元，低於台灣的人均GDP預估值3萬8066美元。

葉俊顯今天在上任後首次舉行的媒體交流會上指出，他在幾年前就已預見此結果，「我們是有那樣的潛力」。

葉俊顯表示，先不談所得分配、不均等議題，單就人均GDP而言，台灣在先進製程、AI、半導體領域有很強的議價能力，回顧2021年，新台幣衝到27元，當年經濟成長率依舊亮眼，由此可見，雖然價格與匯率都在國際貿易扮演要角，但議價能力更為關鍵，只要產品有獨特性，就算匯率升值也不影響談判、議價能力。

葉俊顯看好台積電優勢可持續至少5至10年，這也讓他對台灣經濟表現充滿信心，「我蠻positive（正面），我們會比韓國好一些」。

至於韓國為何人均GDP被台灣超車，葉俊顯指出，台灣與韓國產業結構不同，台灣中小企業為主，韓國財團較多，而且韓國對中國投資多且依賴中國市場，導致近年中國過剩產能衝擊全世界時，韓國受影響也較大。

葉俊顯表示，韓國對中投資，產品卻慢慢被中國替代，尤其是汽車產業，相較之下，台灣政府對半導體海外投資設限，這點很幸運，讓台灣還保有台積電。

GDP 台積電

延伸閱讀

影／接任國發會主委 葉俊顯：上天的安排

韓國U16橄欖球代表隊台南移地訓練 台韓體育交流再深化

肯定產業努力 蕭美琴：台灣股市屢創新高、8月出口首超韓國

劉力穎拒韓男搭訕遭痛毆　台灣妞提醒：別把異國相遇想得太詩情畫意

相關新聞

用ChatGPT在幹嘛？OpenAI給答案了「7成非工作」最愛用是這族群

聊天機器人ChatGPT到底都被拿來幹嘛？誰用得最兇？答案終於揭曉。OpenAI公布迄今最大規模的使用報告，發現Chat...

神基推出新一代強固平板 鎖定國防、製造、公用事業需求

神基（3005）17日正式宣布推出全新一代UX10與UX10-IP全強固型平板電腦。UX10專為在嚴峻環境中作業的國防、...

國發會主委葉俊顯：因為有台積電 台灣人均 GDP 有望持續超越南韓

國發會主委葉俊顯17日表示，因為台灣有台積電先進製程及先進封裝，且在未來5至10年內具有優勢，他樂觀認為，台灣人均GDP...

電子六哥2024年綠電占比躍破五成 外購與自建雙軌並進

2025年為台灣全體上市櫃公司強制揭露永續報告書的元年，根據金管會規定，各公司必須於8月底前完成申報。值得關注的是，台灣...

創見推出工業級嵌入式鏡頭模組 強化Edge AI與智慧應用

創見資訊(Transcend Information, Inc.)推出全新工業級嵌入式鏡頭模組(Embedded Cam...

Ainos與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療

那斯達克掛牌公司 Ainos宣布與崇越科技（5434）簽署代理協議，將共同推廣旗下 AI Nose 智慧嗅覺平台於台灣、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。