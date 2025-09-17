人均GDP贏韓國 葉俊顯：非短期現象要歸功台積電AI
台灣今年人均GDP可望超越韓國，國發會主委葉俊顯認為，主要歸功於台積電以及人工智慧（AI）產業，而且這不是短期現象，趨勢可望持續下去。
韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。
根據韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily），韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）據估計將達3萬7430美元，低於台灣的人均GDP預估值3萬8066美元。
葉俊顯今天在上任後首次舉行的媒體交流會上指出，他在幾年前就已預見此結果，「我們是有那樣的潛力」。
葉俊顯表示，先不談所得分配、不均等議題，單就人均GDP而言，台灣在先進製程、AI、半導體領域有很強的議價能力，回顧2021年，新台幣衝到27元，當年經濟成長率依舊亮眼，由此可見，雖然價格與匯率都在國際貿易扮演要角，但議價能力更為關鍵，只要產品有獨特性，就算匯率升值也不影響談判、議價能力。
葉俊顯看好台積電優勢可持續至少5至10年，這也讓他對台灣經濟表現充滿信心，「我蠻positive（正面），我們會比韓國好一些」。
至於韓國為何人均GDP被台灣超車，葉俊顯指出，台灣與韓國產業結構不同，台灣中小企業為主，韓國財團較多，而且韓國對中國投資多且依賴中國市場，導致近年中國過剩產能衝擊全世界時，韓國受影響也較大。
葉俊顯表示，韓國對中投資，產品卻慢慢被中國替代，尤其是汽車產業，相較之下，台灣政府對半導體海外投資設限，這點很幸運，讓台灣還保有台積電。
