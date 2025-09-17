YouTube重大更新 短影片支援AI編輯、語音轉歌曲

快訊

中央社／ 台北17日電

Google旗下影音平台YouTube今天在全球Made on YouTube 2025活動宣布多項人工智慧（AI）驅動的重大更新。其中，Shorts短影片深度整合Veo 3 Fast模型，支援AI編輯和語音轉歌曲等功能。

YouTube在活動中宣布工作室平台新增聯合創作功能，以及對話式工具「問問Studio」，簡化創作流程。YouTube也發布針對直播與Podcast的大型升級，並透過Shopping購物及品牌合作功能，持續推動創作者經濟。

YouTube產品長沃里奇（Johanna Voolich）在官方部落格發文表示，過去4年來，YouTube支付給全球創作者、藝人與媒體公司超過1000億美元（約新台幣3兆元）。在今天活動上，YouTube介紹多項新產品和創新功能，希望未來10年能持續提升YouTube上的創作歷程、互動交流及事業發展。

YouTube已著手將Google DeepMind的Veo 3 Fast模型整合至Shorts短影片，使用者不必付費，就能製作出優質的背景或有聲短片，還可以運用AI編輯功能，把原始影片片段轉為初稿影片；「語音轉歌曲」功能可將影片對白變成配樂。

為簡化創作流程，YouTube工作室平台推出聯合創作功能，可以與其他創作者共同製片，擴大觸及範圍。創作者也可以透過全新對話式工具「問問Studio」收集資訊，進一步提升頻道成效。

沃里奇指出，YouTube將擴大相似度偵測工具的適用範圍，方便創作者偵測及管理用他們肖像製作的AI影片。這項工具將會發布公開測試版，開放給所有YouTube合作夥伴計畫的創作者。

YouTube今天也宣布推出史上規模最大的直播功能升級，創作者可以透過全新方式與現有粉絲互動、觸及新觀眾，提升直播營利成效。

此外，由於過去幾年Podcast的文化影響力因影片而徹底轉變，YouTube提供了全新工具幫助Podcast創作者運用完整的各集內容，剪輯精彩影片和Shorts。如果沒時間剪輯，Google DeepMind的Veo模型能根據音訊檔案生成影片，讓創作者按照需求調整。

AI 平台 YouTube

