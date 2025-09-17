快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

輝達電力革命助燃矽晶圓行情 漢磊、嘉晶強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達（NVIDIA）傳出將在2025年推出 Rubin平台，導入 SiC（碳化矽） 技術，並與台積電（2330）合作，計劃把現行矽中介層材料升級為碳化矽。此舉有望解決 CoWoS矽中介板的散熱瓶頸，並將供電規格自54V一舉提升至800V，大幅提高能效，讓碳化矽地位水漲船高。消息帶動矽晶圓族群近日成為台股最炙手可熱的焦點。

在題材催化下，漢磊（3707）、嘉晶（3016）17日再度快攻漲停，股價分別逼近70元與60元。嘉晶改寫自2024年11月8日以來波段新高，漢磊亦刷新2024年5月10日後新高，買單雙雙高掛逾1.3萬張，人氣爆棚。

不過，龍頭環球晶（6488）盤中一度觸及475元、衝上近一年波段高後，隨即遭遇高檔反壓出籠，翻黑落於低檔整理，目前成交值已突破138億元，位居台股前三。

法人分析，嘉晶自2024年底調整產品組合，聚焦門檻更高的 中高壓元件（IGBT）與第三代半導體（SiC、GaN），報價已觸底，下半年產能利用率有望回升至七成。嘉晶同時與漢磊、世界先進合作布局8吋SiC晶圓，受惠輝達推動800V HVDC架構，需求可望大幅躍升。法人並看好嘉晶憑藉第四代SiC MOSFET製程平台，有機會成為AI電源供應鏈核心環節。

分析師指出，近期台股不斷創高，主因仍在於Fed降息預期與資金面推動。在降息預期尚未鬆動前，市場熱錢將持續尋找投資出口。不過，由於大盤指數已處高位，後續仍須觀察Fed實際降息幅度與時點，才能判斷行情是續攻或進入整理。在這樣的氛圍下，股價基期仍相對偏低的第三代半導體族群，包括漢磊、嘉晶、環球晶、中美晶（5483）成為資金積極追逐的對象，後市表現值得持續關注。

漢磊 第三代半導體

延伸閱讀

央行明理監事會不跟進美降息機率大 市場估最遲明年新青安落日前必降

Fed 降息 法人：歷史經驗 科技股強漲

輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單

輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

相關新聞

用ChatGPT在幹嘛？OpenAI給答案了「7成非工作」最愛用是這族群

聊天機器人ChatGPT到底都被拿來幹嘛？誰用得最兇？答案終於揭曉。OpenAI公布迄今最大規模的使用報告，發現Chat...

電子六哥2024年綠電占比躍破五成 外購與自建雙軌並進

2025年為台灣全體上市櫃公司強制揭露永續報告書的元年，根據金管會規定，各公司必須於8月底前完成申報。值得關注的是，台灣...

創見推出工業級嵌入式鏡頭模組 強化Edge AI與智慧應用

創見資訊(Transcend Information, Inc.)推出全新工業級嵌入式鏡頭模組(Embedded Cam...

Ainos與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療

那斯達克掛牌公司 Ainos宣布與崇越科技（5434）簽署代理協議，將共同推廣旗下 AI Nose 智慧嗅覺平台於台灣、...

氫知未來・科技扎根 金屬中心攜手科工館帶學生探索綠能未來

氫能不再只是工程師的專利！金屬中心昨與科工館攜手舉辦「氫知未來・科技扎根」教育行動日，透過技術展示、互動體驗與現場解說，...

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

美股週三(9/10)收盤，以科技股為主的納斯達克收盤創新高、標普亦締新猷，亮點就在甲骨文、博通和台積電3家公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。