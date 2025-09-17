輝達電力革命助燃矽晶圓行情 漢磊、嘉晶強鎖漲停

輝達（NVIDIA）傳出將在2025年推出 Rubin平台，導入 SiC（碳化矽） 技術，並與台積電（2330）合作，計劃把現行矽中介層材料升級為碳化矽。此舉有望解決 CoWoS矽中介板的散熱瓶頸，並將供電規格自54V一舉提升至800V，大幅提高能效，讓碳化矽地位水漲船高。消息帶動矽晶圓族群近日成為台股最炙手可熱的焦點。

在題材催化下，漢磊（3707）、嘉晶（3016）17日再度快攻漲停，股價分別逼近70元與60元。嘉晶改寫自2024年11月8日以來波段新高，漢磊亦刷新2024年5月10日後新高，買單雙雙高掛逾1.3萬張，人氣爆棚。

不過，龍頭環球晶（6488）盤中一度觸及475元、衝上近一年波段高後，隨即遭遇高檔反壓出籠，翻黑落於低檔整理，目前成交值已突破138億元，位居台股前三。

法人分析，嘉晶自2024年底調整產品組合，聚焦門檻更高的 中高壓元件（IGBT）與第三代半導體（SiC、GaN），報價已觸底，下半年產能利用率有望回升至七成。嘉晶同時與漢磊、世界先進合作布局8吋SiC晶圓，受惠輝達推動800V HVDC架構，需求可望大幅躍升。法人並看好嘉晶憑藉第四代SiC MOSFET製程平台，有機會成為AI電源供應鏈核心環節。

分析師指出，近期台股不斷創高，主因仍在於Fed降息預期與資金面推動。在降息預期尚未鬆動前，市場熱錢將持續尋找投資出口。不過，由於大盤指數已處高位，後續仍須觀察Fed實際降息幅度與時點，才能判斷行情是續攻或進入整理。在這樣的氛圍下，股價基期仍相對偏低的第三代半導體族群，包括漢磊、嘉晶、環球晶、中美晶（5483）成為資金積極追逐的對象，後市表現值得持續關注。