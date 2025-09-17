記體體族群躍多頭指標 外資看亞洲記憶體景氣上升週期更強且更持久

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

記憶體族群近日躍為盤面強勢指標，南亞科（2408）及華邦電（2344）漲多拉回整理之際，力積電（6770）17日盤中亮燈漲停。外資滙豐看亞洲記憶體景氣上升週期更強且更持久。

匯豐指出，NAND價格⾛勢將持續⾛強，直到2026年，並延⻑記憶體的上漲周期。預計持久記憶體價格上漲，預計伺服器驅動的DRAM價格上漲將持續到2026年上半年，且趨勢更為強勁，因為：1.AI處理轉向更多邊緣AI進⾏推理，在內容⼤幅增加的情況需要更多的伺服器和⾏動DRAM；2.DRAM和伺服器OEM 造商的庫存下降一至兩周，以及主機內容同⽐成⻑15-20%，對比過往僅10%；3.隨著製造商停⽌⽣產（EOL），傳統 CPU對 DDR4 的需求仍然強勁；4.一個beta節點（bnm）持續存在⽣產問題。

此外，強勁的NAND將⽀撐更強勁上升週期：1.⽣成式AI和LLM需要更多的數據存儲；2.⾼密度HDD短缺將推動近線冷數據存儲的60TB或更⼤eSSD出貨量；3.主要NAND製造商的低利⽤率和層升級延遲將導致NAND短缺，從⽽導致 NAND升級鑑於商品 DRAM和NAND的記憶體價格前景進⼀步提升，預計該產業和供應鏈將迎來強勁成⻑。

