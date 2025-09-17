AI 企業 CloudMile 萬里雲獲2,000萬美元策略投資 將深化AI技術應用
亞洲領先AI公司CloudMile萬里雲今（17）日在2025 CloudMile Solution Day年度論壇宣布再獲策略投資，由策略性投資人祺富資本NEXUS CVC領投、富邦金旗下北富銀創業投資及既有投資人共同參與，在C+輪募得資金2,000萬美元（約新台幣六億元）。CloudMile 萬里雲此次成功獲得策略資金挹注，關鍵在於長期深耕 AI 技術研發與海外市場表現亮點兩大優勢。未來也將跟進AI趨勢，成為Agent-Ready的企業，為企業客戶打造AI解決方案。
CloudMile萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示，此輪投資具有高度策略意義。祺富資本NEXUS CVC具台灣高科技產業網絡支持，投資領域橫跨AI、資安、半導體、雲端通訊等產業，助力CloudMile 萬里雲在半導體、電子製造等產業更多的實際應用；北富銀創投的加入，有助於AI與資安的金融場景落地，包括 AI智能客服、AI作業自動化、防詐與合規等數位金融應用。
劉永信指出，公司成立開始就主打國際市場，2018年起，CloudMile 萬里雲以新加坡為國際化起點，陸續成立台灣、新加坡雙總部，打造跨國商務營運與技術研發中心。2024 年更於馬來西亞設立 AI 技術展示中心（CoE），負責在地技術研發、人才培育與 AI 生態系拓展。目前東南亞市場業績已占營收的五成，且連續兩年翻倍成長，市場擴及新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓，拓展海外市場有成。
CloudMile 萬里雲未來將持續加碼AI與資安技術研發量能，以自主開發平台與解決方案、聚焦三大策略，推動企業智慧化營運。第一，透過產業 AI Agent 應用，結合高科技、金融、媒體與教育等多元場景，打造符合產業需求的 AI Agent 應用；第二，導入安全的 AI 開發生命週期與資安代管服務，確保AI導入過程符合治理與合規標準，協助企業降低風險；第三，自主開發AI Agent驅動的FinOps平台LumiTure.ai，協助企業即時監控跨雲資源使用情況、優化雲端成本效益，並能透過 AI 進行雲端財務分析、提供運算資源優化建議等關鍵任務。
目前LumiTure.ai已於台灣與東南亞金融、科技、媒體、醫療與教育等產業落地，未來將加速擴展至亞洲各產業，透過「FinOps + AI」協助企業持續提升 AI 與雲端運算效益，同時加強營運成本治理能力，成為企業 AI 轉型的關鍵工具。
