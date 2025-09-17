快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

AMD推出EPYC嵌入式4005處理器 助力邊緣應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD推出EPYC嵌入式4005處理器，助力邊緣應用。圖／AMD提供
AMD推出EPYC嵌入式4005處理器，助力邊緣應用。圖／AMD提供

AMD今日宣布推出EPYC嵌入式4005系列處理器，專為滿足對即時運算效能和成本效率日益增長的需求而設計，同時最佳化系統成本並延長網路安全設備和入門級工業邊緣伺服器的部署生命週期。

AMD EPYC嵌入式4005系列處理器建基於成熟的AMD伺服器技術，設計旨在滿足對低延遲、高效設計、長生命週期和經濟實惠的獨特應用需求。這款可擴展處理器系列能提供領先的每瓦效能、先進的安全與連接功能，具備大容量L3快取記憶體的高頻率核心，以及更長的產品生命週期。

高效能的AMD “Zen 5” x86架構在緊湊的4奈米晶片（chiplet）設計中整合了多達16核心與32執行緒。該處理器專為最大程度提升多執行緒效能並簡化軟體開發而量身打造，從而實現更快速的產品上市進程。

AMD EPYC嵌入式4005系列處理器具備高時脈速度和高達128 MB的L3快取記憶體，可實現閃電般的資料管理，同時針對網路封包處理和工業即時控制系統等延遲敏感型任務進行效能最佳化。全新處理器更支援AVX-512指令集，具備512b資料路徑，可最佳化AI推論工作負載的效率與效能。65W至170W的可配置熱設計功耗（TDP）範圍，使客戶能夠根據其特定的嵌入式應用場景，例如新一代防火牆（NGFW），平衡效能和效率。

嵌入式解決方案需要的不僅是效能，更需要長生命週期、穩定性和彈性。EPYC嵌入式4005系列處理器提供7年的預計製造供貨期，以確保供應穩定性，其內建的RAS（可靠性、可用性、可維護性）功能，例如DRAM ECC、晶片上ECC/同位檢查（parity）和PCIe錯誤偵測，可最大程度提升運行時間。

易於整合對於嵌入式部署也至關重要，EPYC嵌入式4005採用與多代EPYC處理器相同的AM5插槽。這種一致性能夠簡化主機板設計和系統開發，實現整個AMD嵌入式生態系統的可擴展性，進而降低工程複雜度，同時確保持續的x86軟體相容性，實現更快速的產品上市和更簡單的長期維護。該處理器令開發人員能夠輕鬆升級其現有解決方案，幫助他們打造面向未來的設計。

處理器

延伸閱讀

聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

聯發科新5G 旗艦晶片天璣9500 9月22日亮相

輝達銷陸新晶片RTX6000D定價高 買氣平淡

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

相關新聞

用ChatGPT在幹嘛？OpenAI給答案了「7成非工作」最愛用是這族群

聊天機器人ChatGPT到底都被拿來幹嘛？誰用得最兇？答案終於揭曉。OpenAI公布迄今最大規模的使用報告，發現Chat...

國發會主委葉俊顯：因為有台積電 台灣人均 GDP 有望持續超越南韓

國發會主委葉俊顯17日表示，因為台灣有台積電先進製程及先進封裝，且在未來5至10年內具有優勢，他樂觀認為，台灣人均GDP...

電子六哥2024年綠電占比躍破五成 外購與自建雙軌並進

2025年為台灣全體上市櫃公司強制揭露永續報告書的元年，根據金管會規定，各公司必須於8月底前完成申報。值得關注的是，台灣...

創見推出工業級嵌入式鏡頭模組 強化Edge AI與智慧應用

創見資訊(Transcend Information, Inc.)推出全新工業級嵌入式鏡頭模組(Embedded Cam...

Ainos與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療

那斯達克掛牌公司 Ainos宣布與崇越科技（5434）簽署代理協議，將共同推廣旗下 AI Nose 智慧嗅覺平台於台灣、...

氫知未來・科技扎根 金屬中心攜手科工館帶學生探索綠能未來

氫能不再只是工程師的專利！金屬中心昨與科工館攜手舉辦「氫知未來・科技扎根」教育行動日，透過技術展示、互動體驗與現場解說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。