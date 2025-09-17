AMD推出EPYC嵌入式4005處理器 助力邊緣應用

AMD今日宣布推出EPYC嵌入式4005系列處理器，專為滿足對即時運算效能和成本效率日益增長的需求而設計，同時最佳化系統成本並延長網路安全設備和入門級工業邊緣伺服器的部署生命週期。

AMD EPYC嵌入式4005系列處理器建基於成熟的AMD伺服器技術，設計旨在滿足對低延遲、高效設計、長生命週期和經濟實惠的獨特應用需求。這款可擴展處理器系列能提供領先的每瓦效能、先進的安全與連接功能，具備大容量L3快取記憶體的高頻率核心，以及更長的產品生命週期。

高效能的AMD “Zen 5” x86架構在緊湊的4奈米晶片（chiplet）設計中整合了多達16核心與32執行緒。該處理器專為最大程度提升多執行緒效能並簡化軟體開發而量身打造，從而實現更快速的產品上市進程。

AMD EPYC嵌入式4005系列處理器具備高時脈速度和高達128 MB的L3快取記憶體，可實現閃電般的資料管理，同時針對網路封包處理和工業即時控制系統等延遲敏感型任務進行效能最佳化。全新處理器更支援AVX-512指令集，具備512b資料路徑，可最佳化AI推論工作負載的效率與效能。65W至170W的可配置熱設計功耗（TDP）範圍，使客戶能夠根據其特定的嵌入式應用場景，例如新一代防火牆（NGFW），平衡效能和效率。

嵌入式解決方案需要的不僅是效能，更需要長生命週期、穩定性和彈性。EPYC嵌入式4005系列處理器提供7年的預計製造供貨期，以確保供應穩定性，其內建的RAS（可靠性、可用性、可維護性）功能，例如DRAM ECC、晶片上ECC/同位檢查（parity）和PCIe錯誤偵測，可最大程度提升運行時間。

易於整合對於嵌入式部署也至關重要，EPYC嵌入式4005採用與多代EPYC處理器相同的AM5插槽。這種一致性能夠簡化主機板設計和系統開發，實現整個AMD嵌入式生態系統的可擴展性，進而降低工程複雜度，同時確保持續的x86軟體相容性，實現更快速的產品上市和更簡單的長期維護。該處理器令開發人員能夠輕鬆升級其現有解決方案，幫助他們打造面向未來的設計。