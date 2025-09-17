新代投資鞍新盟開發智慧機器人 下半年估逐季成長
智慧製造解決方案廠商新代科技今天以每股630元掛牌上市，董事長蔡尤鏗表示，新代積極布局包括「小腦」、關鍵零組件及感測元件等智慧機器人解決方案，透過投資鞍新盟機器人製造公司合作開發自主式移動雙臂機器人（AMR）。
展望下半年營運，蔡尤鏗預估，新代第3季業績目標較2024年同期成長2至3成，第4季業績可較第3季和去年同期成長，也會優於產業與同業平均成長幅度。
新代科技上午舉行掛牌典禮，蔡尤鏗會後接受媒體短暫採訪表示，未來10年至20年智慧機器人發展可期，新代在相關「小腦」、電控關鍵元件等可扮演關鍵角色。
談到義美、盟立與新代等攜手投資的鞍新盟機器人製造公司，蔡尤鏗表示，主要布局工業用智慧機器人，新代也參與開發建置自主移動的雙臂機器人AMR產品，在小腦解決方案上疊加人工智慧（AI）大腦方案，可讓決策智慧化。
蔡尤鏗指出，新代積極布局智慧機器人關鍵零配件產品，包括小腦控制器軟硬體、驅動器、電機、關節模組、感測元件等解決方案，並投資諧波減速機，期盼與國內強勢集團合作導入智慧製造機器人，未來商機可期。
蔡尤鏗指出，鞍新盟主要布局智慧機器人機構製造，要成為國內智慧機器人核心製造商，目前新代持股比重約15%。根據資料，鞍新盟目前實收資本額約新台幣2.25億元，代表人為義美總經理高志明。
對於台灣在智慧機器人角色，蔡尤鏗表示，看好台灣製造與台商全球製造在智慧機器人領域發展，未來台灣有機會發展智慧機器人，新代期盼結合相關生態，與國內強勢產業攜手合作。
展望智慧機器人應用前景，蔡尤鏗預期，5年後有機會看到剛性需求的先期使用者出現，預期10年後智慧機器人商業應用模式可帶動產業營收貢獻。
