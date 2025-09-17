漢民集團小金雞漢測登錄興櫃 躍升興櫃第四高價股

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

漢民集團旗下晶圓測試供應商漢民測試系統17日登錄興櫃，券商認購價 100 元，早盤以188元開出後一度衝達757元，盤中股價約在632元，一舉躍登興櫃第四高價股，僅次於鴻勁、威聯通及達明。

漢測2004年9月成立，致力於提供半導體客戶全面性測試服務，包含設備銷售、安裝、技術支援、製程開發、移機及客製化設計等。主要產品探針卡(ProbeCard)可依照客戶需求，提供高度客製化及在地化製程服務，從研發設計、製程貼合到售後維修服務皆能高度整合，提供一條龍的完整解決方案。

漢測主要服務包括提供 AOI Toolkit (Automated Optical Inspection Toolkit，自動光學檢查設備工具包)、FIMS (Flexible Integrated Manufacturing System，彈性整合製造系統)、TEMIC MIS Discovery (特殊晶圓電子束缺陷複檢設備)、Laser Cleaner (雷射清洗機)等客製化設備，及機台保養、異常問題排除、裝機、移機及改機等工程服務。

漢測目前實收資本額2.57億元，專注在前段晶圓測試領域，核心業務包含「探針卡與耗材」、「工程服務」、及「客製化產品與代理設備」，全年營收占比分別為24%、44%、32%。

展望後市，總經理王子建表示，隨著客戶測試需求熱絡，今年營收、獲利將創新高，明年在三大產品線成長下，營運將優於今年。

