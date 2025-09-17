外資點火友達！面板出貨轉強 三虎齊發威

台股17日隨台積電（2330）休憩，但面板三虎卻威風凜凜！

美系外資日前於最新「面板產業」報告指出，為因應中國大陸及美歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採購，使9月面板價格持平，第3季面板出貨有望「轉減為增」；此外，集邦科技也預期9月面板價格將呈現持穩態勢，提振面板族群信心。昨日友達（2409）獲三大法人聯手買超15,620張，早盤人氣直升，不到11:00成交量已輕鬆突破十萬大張，衝上台股人氣第三名，股價大漲逾5%、改寫3餘月波段高位，群創（3481）、彩晶（6116）也跟著量增價揚，站上全短均。

集邦科技月初發布9月上旬面板價格預測，由於電視品牌備貨需求維持穩定，加上顯示器（MNT）與筆記型電腦（NB）面板需求動能不弱，預期9月面板價格將全面維持持平態勢。集邦指出，面板廠一改第2季的保守態度，對面板生產與出貨轉趨積極，緩解了價格下跌的壓力。先前面板雙虎友達、群創都對下半年面板市況相對保守，釋出傳統旺季效應恐不如往年，不過Omdia、集邦兩大研調機構陸續釋出「景氣循環觸底」、「需求動能不弱」的訊息，雙虎本季營運可望持續改善。

友達前8月合併營收1,868.01億元，年增0.6%。友達持續將資源轉向Mobility和Vertical部門，並藉由併購德國BHTC切入車廠供應鏈，目前手上有多項專案，近三年取得車廠合計共150億美元訂單，預計2026年後陸續貢獻。

群創前8合併營收1,501.21億元，年增4.6%。群創在半導體先進封裝與車用市場取得顯著進展，董事長洪進揚於8月法說中表示，扇出型面板級封裝（FOPLP）已於第2季通過客戶認證並開始出貨，每月出貨量達數百萬顆，挹注上億元營收。