聽新聞
0:00 / 0:00
Ainos與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療
那斯達克掛牌公司 Ainos宣布與崇越科技（5434）簽署代理協議，將共同推廣旗下 AI Nose 智慧嗅覺平台於台灣、日本、東南亞及美國市場。合作內容涵蓋模組、系統、耗材與訂閱服務，崇越並提供安裝、維護與法規支援。
AI Nose 是一項創新感測技術，能將氣味數位化為「Smell ID」，並搭配專屬 Smell Language Model（SLM），在十億分之一（ppb）靈敏度下精準辨識氣味。憑藉十三年累積的數據與醫療背景，AI Nose 可廣泛應用於半導體廠揮發性氣體監控、智慧工廠異常預警，以及醫療與長照安全管理。
Ainos 表示，結合 Ainos 的技術與崇越 35 年供應鏈經驗，將加速數位嗅覺的全球布局。
目前 Ainos 生態系已涵蓋日月光（半導體智慧製造）、廣運（智慧工廠整合）、所羅門（產業應用）及日本 ugo（服務型機器人）。
AI Nose 已攜手日月光導入智慧製造，並將於今年 10 月在日本七個場域展開 ugo 機器人試點，凸顯嗅覺 AI 的規模化應用潛力。
Ainos表示，隨著崇越加入，且其與日本信越集團在半導體材料領域長期合作，Ainos 生態系更趨完整，進一步強化台灣在感測 AI 與全球半導體供應鏈中的戰略地位。」
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言