Ainos與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Ainos宣布與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療，圖為其產品應用在各式機器人。記者簡永祥／攝影
Ainos宣布與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療，圖為其產品應用在各式機器人。記者簡永祥／攝影

那斯達克掛牌公司 Ainos宣布與崇越科技（5434）簽署代理協議，將共同推廣旗下 AI Nose 智慧嗅覺平台於台灣、日本、東南亞及美國市場。合作內容涵蓋模組、系統、耗材與訂閱服務，崇越並提供安裝、維護與法規支援。

AI Nose 是一項創新感測技術，能將氣味數位化為「Smell ID」，並搭配專屬 Smell Language Model（SLM），在十億分之一（ppb）靈敏度下精準辨識氣味。憑藉十三年累積的數據與醫療背景，AI Nose 可廣泛應用於半導體廠揮發性氣體監控、智慧工廠異常預警，以及醫療與長照安全管理。

Ainos 表示，結合 Ainos 的技術與崇越 35 年供應鏈經驗，將加速數位嗅覺的全球布局。

目前 Ainos 生態系已涵蓋日月光（半導體智慧製造）、廣運（智慧工廠整合）、所羅門（產業應用）及日本 ugo（服務型機器人）。

AI Nose 已攜手日月光導入智慧製造，並將於今年 10 月在日本七個場域展開 ugo 機器人試點，凸顯嗅覺 AI 的規模化應用潛力。

Ainos表示，隨著崇越加入，且其與日本信越集團在半導體材料領域長期合作，Ainos 生態系更趨完整，進一步強化台灣在感測 AI 與全球半導體供應鏈中的戰略地位。」

