耕興：資安和AI眼鏡檢測業務旺 明年貢獻營收上看4億

中央社／ 新竹17日電

測試與驗證服務業者耕興統計，資安檢測業務至今年底在手訂單已達新台幣6000多萬元，預期明年資安檢測業務可望挹注1億至2億元水準。此外，AI眼鏡市場熱絡，相關檢測業務也將貢獻1億至2億元營收，是營運成長動能。

隨著歐盟8月起強制實施EN 18031資安檢測，包括手機和網通設備等都要進行資安檢測，涵蓋個資隱私和網路防護等，帶動資安檢測需求激增。

耕興指出，客戶資安檢測訂單已排至年底，在手訂單金額達6000多萬元，預期明年資安檢測業務可望貢獻1億至2億元業績。

AI人工智慧眼鏡市場蓬勃發展，臉書（Facebook）母公司Meta與雷朋（Ray Ban）合作智慧眼鏡熱賣超過260萬副，國內外廠商宏達電及Google等也都積極搶進市場。

耕興已搶下Meta智慧眼鏡檢測訂單，預期明年可望拿下50件AI眼鏡檢測案，估計將貢獻1億至2億元營收，將是耕興明年營運成長主要動能。

