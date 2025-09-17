氫知未來・科技扎根 金屬中心攜手科工館帶學生探索綠能未來

氫能不再只是工程師的專利！金屬中心昨與科工館攜手舉辦「氫知未來・科技扎根」教育行動日，透過技術展示、互動體驗與現場解說，讓國中小學生親手操作氫氣實驗，從玩樂中理解氫能製備與應用，感受綠能科技的魅力。

氫能離我們有多遠？其實就在學生手邊。金屬中心在「氫知未來・科技扎根」教育行動日中，邀高雄科技大學及多家氫能產業聯盟成員參與，把實驗室的專業技術帶進科工館，變成為孩子們可親身體驗的科學遊戲。

活動現場規畫技術展示與互動體驗區，由國中小學生動手實驗，從製氫、儲氫到應用，揭開氫能神秘面紗。學生們驚呼，「原來氫氣不只是課本裡的化學符號」。

金屬中心副執行長武威宏說，中心近年透過經濟部科專計畫，聚焦「氫氣輸儲」與「工業燃燒」兩大核心，已有突破成果。像「可變混氫比例燃燒器」，即能依不同產業需求調整氫氣比例，應用在鍋爐與工業爐具，協助工業減碳。另高壓輸儲技術，可整合抗氫脆銲接與耐滲處理，確保設備在高溫高壓下安全穩定。

這些看似艱深的技術，在這次教育日中化為一套套教具捐贈給科工館，讓孩子們在互動操作中理解氫能如何「從產線走進生活」。科工館館長李秀鳳說，能源議題要被「真正理解」才有推動力。此次透過互動裝置，讓學生在遊戲中學科技，在體驗裡學能源，正是教育場域最珍貴的價值。