快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

氫知未來・科技扎根 金屬中心攜手科工館帶學生探索綠能未來

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
學生操作氫能展品，觀察氫氣如何儲存與應用，讓抽象知識轉化具體易懂。記者王昭月／翻攝
學生操作氫能展品，觀察氫氣如何儲存與應用，讓抽象知識轉化具體易懂。記者王昭月／翻攝

氫能不再只是工程師的專利！金屬中心昨與科工館攜手舉辦「氫知未來・科技扎根」教育行動日，透過技術展示、互動體驗與現場解說，讓國中小學生親手操作氫氣實驗，從玩樂中理解氫能製備與應用，感受綠能科技的魅力。

氫能離我們有多遠？其實就在學生手邊。金屬中心在「氫知未來・科技扎根」教育行動日中，邀高雄科技大學及多家氫能產業聯盟成員參與，把實驗室的專業技術帶進科工館，變成為孩子們可親身體驗的科學遊戲。

活動現場規畫技術展示與互動體驗區，由國中小學生動手實驗，從製氫、儲氫到應用，揭開氫能神秘面紗。學生們驚呼，「原來氫氣不只是課本裡的化學符號」。

金屬中心副執行長武威宏說，中心近年透過經濟部科專計畫，聚焦「氫氣輸儲」與「工業燃燒」兩大核心，已有突破成果。像「可變混氫比例燃燒器」，即能依不同產業需求調整氫氣比例，應用在鍋爐與工業爐具，協助工業減碳。另高壓輸儲技術，可整合抗氫脆銲接與耐滲處理，確保設備在高溫高壓下安全穩定。

這些看似艱深的技術，在這次教育日中化為一套套教具捐贈給科工館，讓孩子們在互動操作中理解氫能如何「從產線走進生活」。科工館館長李秀鳳說，能源議題要被「真正理解」才有推動力。此次透過互動裝置，讓學生在遊戲中學科技，在體驗裡學能源，正是教育場域最珍貴的價值。

金屬中心表示，未來會持續結合研發法人、教育場館與產業鏈，打造可擴散的氫能推廣模式。透過更多示範應用，讓氫能逐步走進社會大眾的日常理解。

金屬中心副執行長武威宏捐贈互動展品給科工館，由科工館長李秀鳳回贈感謝狀。記者王昭月／翻攝
金屬中心副執行長武威宏捐贈互動展品給科工館，由科工館長李秀鳳回贈感謝狀。記者王昭月／翻攝
與會貴賓與產業聯盟成員合影，呈現產學研在氫能教育上的合作。記者王昭月／翻攝
與會貴賓與產業聯盟成員合影，呈現產學研在氫能教育上的合作。記者王昭月／翻攝

延伸閱讀

邁向零碳未來！威杰能源「亞太永續博覽會」以氫能打造低碳穩定供電解決方案

氫豐綠能取得獨家專利技轉 逐步攻占氫能市場

金屬中心成功開發「語言互動治療軟體」 盼助語障孩子勇於開口

高科大燃料電池車隊 首征H2GP世界大賽奪銀牌

相關新聞

電子六哥2024年綠電占比躍破五成 外購與自建雙軌並進

2025年為台灣全體上市櫃公司強制揭露永續報告書的元年，根據金管會規定，各公司必須於8月底前完成申報。值得關注的是，台灣...

創見推出工業級嵌入式鏡頭模組 強化Edge AI與智慧應用

創見資訊(Transcend Information, Inc.)推出全新工業級嵌入式鏡頭模組(Embedded Cam...

Ainos與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療

那斯達克掛牌公司 Ainos宣布與崇越科技（5434）簽署代理協議，將共同推廣旗下 AI Nose 智慧嗅覺平台於台灣、...

氫知未來・科技扎根 金屬中心攜手科工館帶學生探索綠能未來

氫能不再只是工程師的專利！金屬中心昨與科工館攜手舉辦「氫知未來・科技扎根」教育行動日，透過技術展示、互動體驗與現場解說，...

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

美股週三(9/10)收盤，以科技股為主的納斯達克收盤創新高、標普亦締新猷，亮點就在甲骨文、博通和台積電3家公司。

輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單

輝達宣布，斥資63億美元（約新台幣1,900億元）向該公司轉投資的AI新創公司CoreWeave租用算力。業界看好，輝達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。