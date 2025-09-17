新代掛牌上市衝上900元關卡 中籤爽賺28萬、報酬率44%
智慧製造解決方案廠新代17日以每股630元掛牌上市，早盤以882元開高後再往上拉升，股價站上900元，一度衝達912元，中籤者 若賣在這個價位，可望獲利28.2萬元， 報酬率44.76%；新代展開蜜月行情， 盤中漲幅逾40%。
新代在未上市掛牌前是興櫃股后，股價僅次於興櫃股王鴻勁，日前隨著機器人概念股大漲，8月29日一度衝達1,005元，曾躋身千金股；新代17日正式掛牌上市，股價開高走高，一度衝達912元， 盤中力守在900元之上，盤中漲幅43%。
新代今年第2季合併毛利率47.56%，稅後純益5.99億元，年增20%，每股純益9.52元；累計今年上半年稅後純益10.8億元，年增33.9%，每股純益17.2元，獲利創同期新高。
新代積極布局工業機器人與智慧機器人應用，可發展機器人電控系統、整合控制器和感測元件功能的「小腦」，也可發展機械手臂等關鍵零組件；機器人布局目前正與客戶合作中，預計2026年上半年起，部分產品有機會逐步落實。
新代表示，集團下個5年發展計畫，將聚焦AI與機器人；日前新代與老牌食品廠義美、台積電（2330）自動化要角盟立合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶進無人機與機器人市場。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言