新代掛牌上市衝上900元關卡 中籤爽賺28萬、報酬率44%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智慧製造解決方案廠新代17日以每股630元掛牌上市，早盤以882元開高後再往上拉升，股價站上900元，一度衝達912元，中籤者 若賣在這個價位，可望獲利28.2萬元， 報酬率44.76%；新代展開蜜月行情， 盤中漲幅逾40%。

新代在未上市掛牌前是興櫃股后，股價僅次於興櫃股王鴻勁，日前隨著機器人概念股大漲，8月29日一度衝達1,005元，曾躋身千金股；新代17日正式掛牌上市，股價開高走高，一度衝達912元， 盤中力守在900元之上，盤中漲幅43%。

新代今年第2季合併毛利率47.56%，稅後純益5.99億元，年增20%，每股純益9.52元；累計今年上半年稅後純益10.8億元，年增33.9%，每股純益17.2元，獲利創同期新高。

新代積極布局工業機器人與智慧機器人應用，可發展機器人電控系統、整合控制器和感測元件功能的「小腦」，也可發展機械手臂等關鍵零組件；機器人布局目前正與客戶合作中，預計2026年上半年起，部分產品有機會逐步落實。

新代表示，集團下個5年發展計畫，將聚焦AI與機器人；日前新代與老牌食品廠義美、台積電（2330）自動化要角盟立合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶進無人機與機器人市場。

興櫃 工業機器人

