國巨：芝浦電子正式支持公開收購案 時間延長至10月3日

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

中央社／ 記者鍾榮峰台北17日電

被動元件大廠國巨（2327）公開收購日本芝浦電子（ShibauraElectronics）有重大進展，日本媒體昨天晚間報導，芝浦電子支持國巨提出公開收購案。對此國巨晚間透過新聞稿表示，感謝芝浦電子正式表達支持國巨公開收購提案、並建議股東參與此次投標。

國巨指出，根據日本法規，有重大決定及條件的改變，公開收購作業必須延長10天至10月3日截止，確保股東有充足時間審慎因應此正面發展，並完成投標程序。

日本媒體報導，芝浦電子昨天表態，評估國巨公開收購可帶來包括強化海外業務與擴充產品線等綜效。芝浦電子今天也公告支持國巨公開收購提案。

日媒指出，國巨和芝浦電子雙方昨天同意，在國巨預定的公開收購作業完成後，芝浦電子將保留法人資格，國巨將在最大可能範圍內，尊重芝浦電子的經營獨立性。雙方並同意，芝浦電子將維持既有雇用員工。

國巨晚間表示，正如芝浦電子在公告中所述，雙方在過去數月間進行深入交流與建設性互動，是促成本次立場轉變的關鍵因素。

國巨表示，欣見芝浦電子充分認同雙方可共同實現的綜效，並深信此次雙方合作，將為芝浦電子及其員工開創更具前景的未來。

國巨從5月9日正式開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，期間數度調整延長公開收購期限，因應日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）競爭，國巨在8月23日宣布再度提高對芝浦電子股份的公開收購價格，調升至每股7130日圓。

國巨於9月2日表示，已獲得日本外國直接投資（FDI）核准許可，預計第3季完成作業。

根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。

國巨 日本 電子股

