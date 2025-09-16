芝浦電子宣布支持國巨公開收購提案 建議股東參與投標

被動元件大廠國巨（2327）已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，芝浦電子16日公告，正式表達對國巨公開收購提案的支持，並建議股東參與本次投標。

芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

國巨謹向芝浦電子的經營團隊、董事會及特別委員會致上最誠摯的感謝，感謝其於2025年9月16日正式表達對國巨公開收購提案的支持，並建議股東參與本次投標。

國巨認為，正如芝浦電子於其公告中所述，雙方在過去數月間所進行的深入交流與建設性互動，是促成本次立場轉變的關鍵因素，國巨欣見芝浦電子充分認同雙方可共同實現的綜效，並深信此合作將為芝浦電子及其員工開創更具前景的未來。

根據日本法規， 有重大決定及條件的改變， 國巨的公開收購必須延長十天至2025年10月3日截止，以確保股東有充足時間審慎因應此正面發展並完成投標程序。