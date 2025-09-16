快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

芝浦電子宣布支持國巨公開收購提案 建議股東參與投標

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，芝浦電子16日公告，正式表達對國巨公開收購提案的支持，並建議股東參與本次投標。

芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

國巨謹向芝浦電子的經營團隊、董事會及特別委員會致上最誠摯的感謝，感謝其於2025年9月16日正式表達對國巨公開收購提案的支持，並建議股東參與本次投標。

國巨認為，正如芝浦電子於其公告中所述，雙方在過去數月間所進行的深入交流與建設性互動，是促成本次立場轉變的關鍵因素，國巨欣見芝浦電子充分認同雙方可共同實現的綜效，並深信此合作將為芝浦電子及其員工開創更具前景的未來。

根據日本法規， 有重大決定及條件的改變， 國巨的公開收購必須延長十天至2025年10月3日截止，以確保股東有充足時間審慎因應此正面發展並完成投標程序。

國巨 股東 日本

延伸閱讀

民眾提案落實動物安樂死 農業部：需社會更多支持

阿諾史瓦辛格加入眾院主導權論戰 籲反對加州選區重劃

健喬喊公開收購健亞 溢價30%買進三成股權

民眾提案國高中上課延到10點下午4點下課 不到一周萬人響應

相關新聞

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

美股週三(9/10)收盤，以科技股為主的納斯達克收盤創新高、標普亦締新猷，亮點就在甲骨文、博通和台積電3家公司。

輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單

輝達宣布，斥資63億美元（約新台幣1,900億元）向該公司轉投資的AI新創公司CoreWeave租用算力。業界看好，輝達...

i17預購火熱 蘋概三王吃補…首個周末報佳音

陸系分析師最新報告指出，蘋果iPhone 17系列新機預購第一個周末人氣比去年的iPhone 16系列旺，以最高階的Pr...

景碩PCB良率提升九成以上 250億打造AI產線 改造了什麼？

走進全新落成的景碩科技幼獅K6廠，這裡是台灣三大載板廠之一的景碩迎戰AI浪潮新武器。

輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

輝達轉投資AI新創公司CoreWeave自稱為「AI超級巨星」，專注於提供高性能GPU雲端基礎設施。與亞馬遜AWS、微軟...

聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

聯發科昨（16）日宣布，旗下首款採用台積電2奈米製程技術的旗艦級系統單晶片（SoC）已完成設計定案 （tape-out）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。