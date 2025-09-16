獨／太陽能電板不敵強颱衝擊 銀行授信追加2大條件

曾經蔚為風潮的太陽能聯貸案，近來銀行業者竟紛紛走避。金融圈人士透露，最主要的原因在於丹娜絲颱風來襲不僅重創南台灣，也嚴重損害太陽能電板設施，讓銀行業者心驚膽顫，現在銀行業者紛紛把承作太陽能授信的條件拉高，主要有二大方向。

這二大方向包括，1. 要求施工品質必須紮實，尤其是在抗風度，包括承包商過去的經歷背景、承作實績，這些銀行全部都要檢視；2. 要求太陽能業者的保險水位必須拉高，換言之，必須要有「足額的保險」，而所謂的足額保險，定義為至少得把「重置成本」納入保額，一旦太陽能設置被風險或地震損毀，至少保險理賠給付必須足以支撐重新蓋好電板設施。

對於所謂的足額的保險，銀行業者舉例，最精典的例子就是台泥旗下的三元能源科技，原本可以拿到150億的理賠金額，但由於台泥在5月為了節省保費支出而中途退保，結果理賠限額從150億大砍至30億，導致保險理賠不足以涵蓋損失，這種情況未來在審核太陽能電廠授信案時，絕對會把關保額是否充足。

二年前太陽能聯貸案風起雲湧，尤其漁電共生的太陽能發電案更如雨後春筍，而太陽能發電也是國家綠能發電政策的重要一環，尤其很多銀行業者由於不敢承作離岸風電的聯貸案，因此改作太陽能聯貸案來作為其「永續金融」成果，不過一場丹娜絲颱風吹下來，銀行業者形容場景是「太陽能電板滿天飛」，災情慘重，讓銀行業者驚覺其實授信風險也很高，畢竟前幾年的強颱都從東部過境，台灣西部的災情有限，但今年以來颱風來襲造成嚴重災情，使得以中南部為大本營的太陽能發電產業，備受考驗。

銀行業者還指出，其中包括了漁電共生產業也很慘，並舉例，很多電板只有用一根鐵棒插進土裡，難怪颱風一來就吹垮了，但倘若是用水泥棒打到泥土裡，會相對堅固，這和施工品質有關，未來這些都會嚴加把關。

除了風災之外，也有銀行業者指出，包括政治勢力或地方勢力介入漁電共生、太陽能發電產業傳聞一直不斷，因此認為這個產業應該到了開始洗牌整理的時候，希望整理完之後較為健康。一家國銀主管也指出，目前市場上只聽說有一件太陽能光電聯貸正在進行，該借款人業界算口碑不錯，而且是舊新還舊，並非蓋新的發電設施，除了之外，再未看到其他太陽能發電的案子，和1、2年前相較真的是截然不同的景況。