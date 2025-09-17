惠譽看美入股英特爾 扭曲供應鏈投資布局
美國政府近期入股英特爾，象徵其產業政策升級，似乎有意複製結合產官資源扶植台積電（2330）的成功模式，但信評業者惠譽（Fitch）警告，此舉可能扭曲晶片業者的美國投資，並使晶片設計業者建立重複的供應鏈，意外導致效率低落的影響，並且帶來利潤壓力。
川普政府入股英特爾的目標很明確：讓英特爾留在美國，並提振美國的先進晶片產能。日媒分析，美國正以台積電為模範。台積電是在政府指示下成立，且政府附屬基金依然是大股東。
川普政府之後可能敦促美國企業採購英特爾的晶片、或提供技術支援的幫助，但若政府過度干預，可能導致英特爾在對美國不友好國家的業務萎縮，自力更生的能力也減弱。
惠譽指出，美國的干預行動不太可能對晶片製造商的整體信用，造成廣泛的負面影響，但「若這項交易在法律上獲確認，可能會扭曲晶圓代工廠在美國的資本投資，包括英特爾和目前的晶圓代工龍頭台積電」 。
惠譽表示，若台積電認為美國入股英特爾，在結構上會讓台積電的美國晶圓廠陷於劣勢，可能放慢美國投資的步伐、並縮小規模。
