快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

惠譽看美入股英特爾 扭曲供應鏈投資布局

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國政府近期入股英特爾，象徵其產業政策升級，似乎有意複製結合產官資源扶植台積電（2330）的成功模式，但信評業者惠譽（Fitch）警告，此舉可能扭曲晶片業者的美國投資，並使晶片設計業者建立重複的供應鏈，意外導致效率低落的影響，並且帶來利潤壓力。

川普政府入股英特爾的目標很明確：讓英特爾留在美國，並提振美國的先進晶片產能。日媒分析，美國正以台積電為模範。台積電是在政府指示下成立，且政府附屬基金依然是大股東。

川普政府之後可能敦促美國企業採購英特爾的晶片、或提供技術支援的幫助，但若政府過度干預，可能導致英特爾在對美國不友好國家的業務萎縮，自力更生的能力也減弱。

惠譽指出，美國的干預行動不太可能對晶片製造商的整體信用，造成廣泛的負面影響，但「若這項交易在法律上獲確認，可能會扭曲晶圓代工廠在美國的資本投資，包括英特爾和目前的晶圓代工龍頭台積電」 。

惠譽表示，若台積電認為美國入股英特爾，在結構上會讓台積電的美國晶圓廠陷於劣勢，可能放慢美國投資的步伐、並縮小規模。

美國 台積電 英特爾

延伸閱讀

美拚半導體國安！ 川普學台積電模式救英特爾 外媒指有2隱憂

經濟日報社論／半導體競爭 不再是一個人的武林

美陷技術人力荒！外媒揭台積電英特爾受害經驗 韓企非孤例

「永遠與台積電合作」英特爾財務長公開表態！郭哲榮：台股今就有可能突破歷史新高

相關新聞

輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單

輝達宣布，斥資63億美元（約新台幣1,900億元）向該公司轉投資的AI新創公司CoreWeave租用算力。業界看好，輝達...

i17預購火熱 蘋概三王吃補…首個周末報佳音

陸系分析師最新報告指出，蘋果iPhone 17系列新機預購第一個周末人氣比去年的iPhone 16系列旺，以最高階的Pr...

景碩PCB良率提升九成以上 250億打造AI產線 改造了什麼？

走進全新落成的景碩科技幼獅K6廠，這裡是台灣三大載板廠之一的景碩迎戰AI浪潮新武器。

輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

輝達轉投資AI新創公司CoreWeave自稱為「AI超級巨星」，專注於提供高性能GPU雲端基礎設施。與亞馬遜AWS、微軟...

聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

聯發科昨（16）日宣布，旗下首款採用台積電2奈米製程技術的旗艦級系統單晶片（SoC）已完成設計定案 （tape-out）...

輝達在陸涉壟斷 恐挨罰420億

輝達遭大陸監管機關啟動反壟斷調查，陸媒估算，預計輝達將面臨近14億美元（約新台幣420億元）罰款，如果大陸市場監管總局認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。