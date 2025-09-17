快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達在陸涉壟斷 恐挨罰420億

經濟日報／ 記者黃雅慧朱子呈／綜合報導

輝達遭大陸監管機關啟動反壟斷調查，陸媒估算，預計輝達將面臨近14億美元（約新台幣420億元）罰款，如果大陸市場監管總局認定輝達的違法行為「特別嚴重」，罰款金額還可能更多，上看20億美元至50億美元。分析認為，在美中貿易會談之際，北京這次對輝達的行動，是為了增加談判籌碼。

大陸市場監管總局對輝達2020年收購資料中心與伺服器網路解決方案公司Mellanox一案展開復核，聚焦併購核准時所附條件與相關協議的履行情況。該條款包括要求輝達在收購交易完成後六年內依據「公平、合理且無歧視」原則，向大陸繼續供應輝達GPU加速器等。目前大陸監管單位認為輝達涉違反相關規定，但並未對細節具體說明。

按照大陸《反壟斷法》第58條規定，若企業在收購過程中違反承諾，行為具有排除、限制競爭效果，可能會面臨上一年度銷售額10%以內的罰款。而輝達財報顯示，在截至2025年1月26日的2025財年，輝達在大陸和香港地區的營收為171.08億美元。若比照高通在2015年一樣受到大陸反壟斷按2013年銷售額8%的金額來處罰，輝達罰款可能達約13.69億美元。

輝達當地時間15日回應，重申公司一貫立場為「依法合規、配合審查」，並稱「我們在各方面都遵守法律。我們將持續與所有相關政府機構合作，當各機關評估出口管制對商業市場競爭的影響時，我們會全力配合。」

輝達強調，後續將依程序提供必要資訊與協助，以確保調查順利進行。

對於大陸官方舉動，路透報導，研究公司Plenum的合夥人薄正遠（Zhengyuan Bo）表示：「這是一個警告，如果美國的出口管制模式像過去幾年一樣運作，將會產生後果，中國會對美國企業造成損害。」

薄正遠補充，大陸市場監管總局的初步裁定，很可能是對川普政府周五將23家陸企列入美國貿易黑名單的決定的反擊。

輝達 美國 反壟斷

延伸閱讀

輝達陸版晶片RTX6000D需求平平？ 陸科技大廠觀望H20與B30A授權動向

更高階晶片仍討論中 輝達回應大陸反壟斷調查：全面守法、配合審查

日股盤中首次站上45,000點 南韓股市盤中也再創新高

美中會談之際 中國指控Nvidia違反「反壟斷法」

相關新聞

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

美股週三(9/10)收盤，以科技股為主的納斯達克收盤創新高、標普亦締新猷，亮點就在甲骨文、博通和台積電3家公司。

輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單

輝達宣布，斥資63億美元（約新台幣1,900億元）向該公司轉投資的AI新創公司CoreWeave租用算力。業界看好，輝達...

i17預購火熱 蘋概三王吃補…首個周末報佳音

陸系分析師最新報告指出，蘋果iPhone 17系列新機預購第一個周末人氣比去年的iPhone 16系列旺，以最高階的Pr...

景碩PCB良率提升九成以上 250億打造AI產線 改造了什麼？

走進全新落成的景碩科技幼獅K6廠，這裡是台灣三大載板廠之一的景碩迎戰AI浪潮新武器。

輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

輝達轉投資AI新創公司CoreWeave自稱為「AI超級巨星」，專注於提供高性能GPU雲端基礎設施。與亞馬遜AWS、微軟...

聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

聯發科昨（16）日宣布，旗下首款採用台積電2奈米製程技術的旗艦級系統單晶片（SoC）已完成設計定案 （tape-out）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。