輝達在陸涉壟斷 恐挨罰420億

輝達遭大陸監管機關啟動反壟斷調查，陸媒估算，預計輝達將面臨近14億美元（約新台幣420億元）罰款，如果大陸市場監管總局認定輝達的違法行為「特別嚴重」，罰款金額還可能更多，上看20億美元至50億美元。分析認為，在美中貿易會談之際，北京這次對輝達的行動，是為了增加談判籌碼。

大陸市場監管總局對輝達2020年收購資料中心與伺服器網路解決方案公司Mellanox一案展開復核，聚焦併購核准時所附條件與相關協議的履行情況。該條款包括要求輝達在收購交易完成後六年內依據「公平、合理且無歧視」原則，向大陸繼續供應輝達GPU加速器等。目前大陸監管單位認為輝達涉違反相關規定，但並未對細節具體說明。

按照大陸《反壟斷法》第58條規定，若企業在收購過程中違反承諾，行為具有排除、限制競爭效果，可能會面臨上一年度銷售額10%以內的罰款。而輝達財報顯示，在截至2025年1月26日的2025財年，輝達在大陸和香港地區的營收為171.08億美元。若比照高通在2015年一樣受到大陸反壟斷按2013年銷售額8%的金額來處罰，輝達罰款可能達約13.69億美元。

輝達當地時間15日回應，重申公司一貫立場為「依法合規、配合審查」，並稱「我們在各方面都遵守法律。我們將持續與所有相關政府機構合作，當各機關評估出口管制對商業市場競爭的影響時，我們會全力配合。」

輝達強調，後續將依程序提供必要資訊與協助，以確保調查順利進行。

對於大陸官方舉動，路透報導，研究公司Plenum的合夥人薄正遠（Zhengyuan Bo）表示：「這是一個警告，如果美國的出口管制模式像過去幾年一樣運作，將會產生後果，中國會對美國企業造成損害。」

薄正遠補充，大陸市場監管總局的初步裁定，很可能是對川普政府周五將23家陸企列入美國貿易黑名單的決定的反擊。